Un correcto mantenimiento del vehículo podría evitar gran parte de los accidentes de tráfico graves Decenas de millones de personas sufren heridas o discapacidades cada año en accidentes de tráfico Redacción Siglo XXI

@DiarioSigloXXI

lunes, 3 de diciembre de 2018, 13:23 h (CET) Más de mil millones de personas viven en todo el mundo con algún tipo de discapacidad, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), y los accidentes de tráfico se encuentran entre las principales causas de muchas de estas lesiones irreversibles. Norauto hace hincapié en que gran parte de estos siniestros se evitarían con un mantenimiento del vehículo adecuado. En España, sólo durante el año 2016, un total de 59.123 vehículos estuvieron implicados en accidentes con víctimas donde se demostró que el vehículo en cuestión contaba con alguna anomalía, según la Dirección General de Tráfico (DGT).

Decenas de millones de personas sufren heridas o discapacidades cada año en accidentes de tráfico. De hecho, los siniestros de tráfico con una lesión medular son la primera causa de ingreso en centros especializados como el Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo. Precisamente, el factor automóvil está de manera muy presente en muchos de estos siniestros de tráfico y sólo con un correcto y buen mantenimiento se podrían evitar muchos de estos accidentes. Hay que destacar que sólo en España, 59.123 vehículos estuvieron implicados en siniestros viales con víctimas en los que el vehículo tenía algún tipo de anomalía. Los datos de 2016 también muestran que 576 de estos vehículos tenía los neumáticos muy desgastados o defectuosos y 159 tuvieron un reventón. Igualmente, 30 vehículos presentaron anomalías previas en la dirección y 141 registraron anomalías previas en los frenos.

Muchos de estos “accidentes” son evitables. Desde Norauto se hace hincapié en la importancia de realizar un correcto mantenimiento y de manera periódica para evitar en la medida de lo posible fallos en el vehículo que puedan desencadenar en un siniestro. Se deben realizar las revisiones correspondientes indicadas por el fabricante y, además, aquellas que se consideren necesarias como puede ser antes de realizar un largo desplazamiento y siempre que se detecte que el vehículo no circula adecuadamente.

Diez revisiones clave El nivel deaceite. Se debe comprobar en un lugar plano y con el motor en frío para que no ofrezca un dato erróneo. Revisar la última vez que se sustituyeron filtros de aceite, de habitáculo, de aire y de combustible. Los niveles de los líquidos de la dirección asistida, limpiaparabrisas, anticongelante y líquido de frenos. El estado de los neumáticos. La profundidad del dibujo mínima legal para poder circular es de 1,6 mm. Para saber si tienen la profundidad adecuada, basta con comprobar los indicadores de desgaste que llevan todos los neumáticos. El indicador de desgaste consiste en un resalte en el dibujo sobre la base de los canales de la banda de rodadura. Si la banda alcanza la altura de los testigos, el neumático debe cambiarse ya que está por debajo del límite legal. Norauto recomienda que esta comprobación la realice un experto para detectar posibles anomalías que no sean observadas a simple vista. La presiónde las ruedas. Hay que seguir las indicaciones del fabricante teniendo en cuenta siempre la carga del vehículo. Los neumáticos no deben tener abultamientos, cortes, desgastes irregulares o grietas. El estado de las luces debe ser revisado, tanto las de posición como las de cruce, largo alcance, antinieblas, luces de freno e intermitentes. Todas deben funcionar adecuadamente y estar bien niveladas. El estado de las pastillas y discos de freno, así como el estado de los amortiguadores de suspensión. Las escobillas deben funcionar bien y tienen que estar en buen estado para retirar el agua correctamente y poder limpiar los cristales en caso de ser necesario. La batería. Se recomienda llevar pinzas o un cargador si se va a realizar un viaje largo. Los deportistas paralímpicos son un gran ejemplo de que no hay barreras que no se puedan romper con entusiasmo y esfuerzo. Norauto les apoya en su trabajo diario como patrocinador del Comité Paralímpico Español y lo seguirá haciendo en Juegos de Tokio 2020. Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas El futuro de la movilidad urbana busca reducir la contaminación y la congestión Cada vez habrá menos espacio para los coches ¿Cambiar de coche como de móvil? El auge de la compraventa del vehículo joven La reducción de la depreciación del coche y las novedades tecnológicas son algunos de los factores que animan las transacciones Cómo será la logística del futuro Las grandes marcas ultiman sus vehículos logísticos cero emisiones Prevenir caídas en moto en invierno: Esto es lo que debes saber El riesgo cero no existe Maverick Viñales presenta la Guía de Seguridad Vial de los motoristas de la DGT Pautas para las buenas conductas viales en carretera