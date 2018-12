Seis claves para entender los resultados de las elecciones andaluzas El PSOE y Susana Díaz, los grandes perdedores Redacción Siglo XXI

lunes, 3 de diciembre de 2018, 13:20 h (CET) Después de casi 40 años de Gobierno socialista, Andalucía era la única Comunidad Autónoma dondesiempre había gobernado el mismo partido. Por todo ello, los resultados de las elecciones son históricos y tendrán un fuerte impacto en la política nacional.

1. VOX rompe todos los pronósticos y entra con fuerza en el Parlamento Andaluz.



La formación liderada por Santiago Abascal ha cosechado un brillante resultado y se consolida como un nuevo actor clave de la política española. Los espectaculares resultados suponen un espaldarazo para sus opciones electorales en el futuro. Su campaña ha conseguido movilizar a muchos votantes de diferentes ámbitos y, muy probablemente, a un número importante procedente de la abstención.



2. El PSOE y Susana Díaz, los grandes perdedores.



Los socialistas se han dejado en estas elecciones 14 diputados. Se trata de un enorme varapalo para un partido que tenía hasta hoy en Andalucía su principal granero de votos. Sus opciones para continuar al frente del Gobierno andaluz son escasas, por lo que supone un rotundo fracaso.



3. El Partido Popular acaricia el Gobierno de la Junta de Andalucía.



A pesar de haber reducido el número de escaños, el PP ha conseguido un gran resultado que, con la suma de votos con Ciudadanos y Vox, le puede situar al frente del Gobierno andaluz. En clave nacional, el PP de Pablo Casado sale reforzado de esta cita.



4. Ciudadanos consigue un gran resultado, aunque no logra el 'sorpasso' al PP.



La formación naranja ha conseguido un resultado muy positivo, doblando el número de escañosactuales, aunque no lo suficiente como para conseguir su gran objetivo de lograr el sorpasso al PP. No obstante, supone una importante consolidación del proyecto de Ciudadanos de cara a las próximas citas con las urnas.



5. Adelante Andalucía: una coalición que no funcionó.



Adelante Andalucía, la coalición formada por IU y Podemos, no ha cumplido las expectativas y ha perdido 3 diputados frente a las elecciones de 2015 en las que ambas formaciones se presentaron por separado. Un mal resultado del que tendrán que obtener consecuencias para las próximas citas electorales.



6. Fracaso del CIS.



