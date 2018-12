25,5 millones de españoles sufren problemas visuales Dos de cada diez personas nunca se han sometido a un examen visual Redacción Siglo XXI

@DiarioSigloXXI

lunes, 3 de diciembre de 2018, 00:03 h (CET) La Federación Española de Asociaciones del Sector Óptico (FEDAO), la Asociación Visión y Vida, Correos Express y el Consejo General de Colegios de Ópticos-Optometristas (CGCOO) han presentado esta mañana en la sede de Correos Express el LIBRO BLANCO DE LA VISIÓN EN ESPAÑA 2018 y el LIBRO BLANCO DE LA SALUD VISUAL, dos rigurosas obras que analizan la realidad del sector óptico y la salud visual y auditiva de los españoles desde múltiples ángulos.

En líneas generales, el estudio muestra el estado del sector óptico español tanto a nivel de la salud de los españoles, como sobre un mercado que se encuentra en un excelente momento empresarial. Un sector moderno, pero que sigue marcando importantes diferencias en función por razones sociales, económicas y demográficas, que ofrece bienes de primera necesidad al 52% de la población que requiere de equipamientos ópticos para disfrutar de una buena visión en su día a día.

Asimismo, el sector óptico parece recuperarse tras la importante crisis sufrida entre 2008 y 2013, logrando así alcanzar los 1.794 millones de facturación, gracias a los más de 10.198 establecimientos sanitarios de óptica existentes en España. La representatividad del sector es muy superior a la de países del entorno, resultando que solo contamos con 1.500 ópticas menos que en Alemania, a pesar de que tiene prácticamente el doble de población.

El acto fue presidido por Juan Manuel Serrano, Presidente del Grupo Correos, y contó también con las intervenciones de Carlos Rodríguez, Key Account & Product Manager Healthcare de Correos Express; Valentí Pich, Presidente del Consejo General de Colegios de Economistas de España; Inés Mateu y Elisenda Ibáñez, Presidenta y Coordinadora de FEDAO, respectivamente; Salvador Alsina, Presidente de la asociación Visión y Vida, Juan Carlos Martínez Moral, Presidente del Consejo General de Colegios de Ópticos-Optometristas, José Luis Llisterri, Presidente de la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria y Ángel Salmador, Director General de Grupo ICM. Al acto asistieron representantes de este importante sector económico, empresarial y sanitario, así como diferentes personalidades políticas.

El LIBRO BLANCO DE LA VISIÓN EN ESPAÑA 2018 es un ambicioso proyecto editorial de FEDAO y Visión y Vida con la colaboración de Correos Express que suma ya su quinta edición y que se ha consolidado como la obra referente del sector por ofrecer los principales factores y sus correspondientes magnitudes que integran el sector óptico en España y en los países de su entorno. Los lectores pueden encontrar en este manual de más de 350 páginas toda la actualidad documentada de la salud visual de los españoles durante el último lustro, así como los efectos de una mala visión en los ciudadanos y su correspondiente coste social. Asimismo, la obra analiza cuál es el desarrollo de este sector económico, la evolución de las ventas y precios medios, el acceso ciudadano a los equipamientos ópticos, la recuperación de la crisis y la penetración de la venta online en este sector sanitario. Esta obra permite hacer un análisis comparativo de la situación española y la francesa, alemana o italiana, entre otras.

EL LIBRO DE LA SALUD VISUAL es un proyecto editorial auspiciado por el Consejo General de Colegios de Ópticos-Optometristas que pretende presentar cuál es el papel del óptico-optometrista en la sociedad como profesional sanitario encargado de velar de la salud visual de los ciudadanos. Gracias a sus tres ejes editoriales queda reflejado que el optometrista está altamente preparado y dispuesto a ofrecer la respuesta adecuada a las necesidades existentes a cualquier edad y en cualquier circunstancia. Para ello, este libro se apoya en tres de las principales sociedades médicas españolas, así como un análisis de cuál es la percepción de los ciudadanos en lo que respecta a su salud visual, y un detallado estudio del futuro de la profesión de óptico-optometrista.

Inés Mateu, Presidenta de FEDAO, abrió el acto ensalzando “el importante valor económico y social que tiene el sector de la óptica en España. No solo por el hecho de que cubre servicios y bienes de primera necesidad, sino porque hasta en los periodos más duros de la crisis, logró mantenerse unido y cumpliendo la labor social que le corresponde”.

Valentí Pich, Presidente del Consejo General de Economistas, reflexionó sobre cómo “la capacidad de nuestras empresas de salir al exterior, la digitalización del país, la mejora de la competitividad y la retención del talento serán las claves para que España logre seguir generando riqueza y mejorando el estado de bienestar”.

Elisenda Ibáñez, coordinadora de FEDAO, comparó la situación de la óptica española con la de los países de su entorno subrayando que España “ha sido el único mercado en el que se ha logrado mantener, e incluso incrementar, el número de ópticas que dan servicio a los ciudadanos, existiendo una óptica por cada 4.575 ciudadanos, más que en los países del entorno”.

Salvador Alsina, Presidente de Visión y Vida, hizo un repaso sobre los estudios presentados por la asociación este lustro, destacando que “se siguen observando grandes diferencias –por razón social, económica e incluso geográfica- en el acceso a los equipamientos ópticos. Así, sabemos que sigue existiendo la denominada ´pobreza visual´, personas que no pueden acceder a sus equipamientos por problemas económicos. Esto pone de manifiesto que campañas de concienciación como las realizadas por Visión y Vida siguen siendo imprescindibles”.

José Luis Llisterri. Presidente de la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria (SEMERGEN) recalcó que “no es posible garantizar una óptima salud visual de los ciudadanos sin la necesaria colaboración interprofesional”. Ángel Salmador. Director general de ICM, explicó que “es imprescindible realizar investigaciones sociales sobre todos los asuntos que tienen que ver con la salud visual para entender cuán consciente es la sociedad de su importancia y del papel del óptico-optometrista como valedor de la misma”.

Juan Carlos Martínez Moral, Presidente del CGCOO, cerró su intervención recalcando que “los ópticos-optometristas, como profesionales sanitarios de la salud visual de los ciudadanos, debemos crecer y adaptar nuestra formación a la demanda de atención sanitaria y en la búsqueda de fórmulas de integración y de colaboración con el Sistema Nacional de Salud (SNS)”.

Juan Manuel Serrano, Presidente de Correos, cerró el acto destacando que“en Grupo Correos y, en especial, en Correos Express, estamos muy orgullosos de poder formar parte de estas iniciativas, de ofrecer nuestra experiencia y nuestro trabajo, y de compartir inquietudes con un sector tan importante en el desarrollo de la población y tan innovador y tecnológico. Trabajaremos conjuntamente para seguir compartiendo futuro y afianzarnos como socio estratégico del sector óptico en nuestro país”.

Algunos de los datos y reflexiones que recoge este Libro Blanco de la Visión, y que son aportados desde diversas fuentes, estudios, encuestas y resultados de campañas, son:

Noticias relacionadas Pasos para un 'plan detox' previo a las fiestas Qué comer, qué hacer y un truco infalible para los días que queramos pecar En España se producen 40 nuevos casos de cáncer de próstata al día Es el tumor sólido más frecuente en varones, pero el cuarto en mortalidad Celebrar la Navidad pero no los kilos de más Los postres caseros son la alternativa más sana La mayoría de los fracasos de reproducción asistida son evitables El índice de fracaso de las primeras tentativas en menores de 30 años se sitúa por encima del 70% Qué pedir en la comida de empresa si estás a dieta y no quieres privarte de nada Tips saludables para comer sin dejar de disfrutar