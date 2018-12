Opresión digital La ley permitirá a los partidos políticos elaborar bases de datos que detallen el perfil ideológico de los ciudadanos con información que nosotros voluntariamente vertemos en páginas web ZEN

lunes, 3 de diciembre de 2018, 00:00 h (CET) Hermanos: El Senado ha aprobado la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales. Y parece ser que con ella se va a proceder a la legalización del "Cambridge Analytica español". Es decir, que la ley permitirá a los partidos políticos elaborar bases de datos que detallen el perfil ideológico de los ciudadanos con información que nosotros voluntariamente vertemos en páginas web y redes sociales. Y, con esa información, nos enviarán propaganda electoral por medios electrónicos (SMS, WhatsApp, correo electrónico o mensajes privados a través de las redes sociales) sin nuestro consentimiento previo.

Desde mi punto de vista esto es manipulación de la información ideológica. Y me parece una barbaridad más. Porque yo solo recibiré propaganda electoral de aquellos partidos que se acercan a mi perfil ideológico (según el análisis que ellos mismos hagan).

Pues no. Yo quiero recibir propaganda de TODOS. Y después ser yo quien decida. No se preocupen que ya borraré yo mismo aquellos que no me interesen. Incluso me tomaré la libertad digital de bloquearlos o pasarlos a “Spam”. Pero que haya una maquinita (ordenador) que, poniéndole determinados algoritmos, “adivine” mi ideología y me bombardee con propaganda en la que yo solo escuche aquello que quiero oír es malo. Muy malo.

Acabaremos hechos unos talibanes de nuestra ideología personal. Intransigentes y sin querer escuchar a otro que pueda tener una ideología diferente. Cuidadín porque estas cosas las carga el diablo vestido de hacker ruso o nacional. Si no al tiempo… que vienen tiempos de opresión digital.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.