España conquista su primer Mundial de fútbol femenino

La selección española Sub-17 de fútbol femenino conquistó este sábado el Mundial de la categoría que se ha celebrado en Uruguay, después de imponerse (2-1) en la final contra México, gracias a una gran primera parte y al acierto una vez más de Claudia Pina.



La jugadora del FC Barcelona firmó un doblete, siete goles en el torneo para ser Bota de Plata y Balón de Oro, y dio el primer título mundial al fútbol femenino español. Un paso al frente más de la cantera femenina de una selección que este año ha sido campeona de Europa Sub-17 y Sub-19 y subcampeona del mundo Sub-20.



Las de Toña Is barrieron a México en 45 minutos gloriosos. El juego por bandas y Pina dando juego en todas partes además de estar en el remate final desarboló a las mexicanas. Pina se fabricó el 1-0 a los 15 minutos y a la media hora se sirvió de la enésima subida por la banda derecha en este torneo de Eva Navarro.



No tuvo que lamentar España un penalti no señalado sobre Pina, pero México se encontró el 2-1 en un saque de esquina, de Denise Castro. Fue un accidente como dejó claro la continuidad del dominio español en sucesivas ocasiones. Pina, Navarro, Irene, las opciones de gol fueron claras para España.



Tras el descanso, México avanzó en su presión, pero España controló desde la posesión hasta un tramo final más a la desesperada de las americanas. El Charrúa de Montevideo terminó siendo testigo del primer título mundial del fútbol femenino español, en una cita que dejó el bronce de Nueva Zelanda.