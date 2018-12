Los mejores destinos para pasar Fin de Año en España Madrid o Málaga, las ciudades preferidas Redacción Siglo XXI

sábado, 1 de diciembre de 2018, 06:05 h (CET) “Entre gritos y pitos los españolitos enormes, bajitos hacemos por una vez, algo a la vez”, así lo dice la canción de Mecano y así es: pase lo que pase, en Fin de Año en España nos comemos 12 uvas al son de las campanadas de un solo reloj, rezando porque ‘este año no vaya muy rápido’ y comentando anécdotas (cada año las mismas) como que ‘los italianos y los chilenos cenan lentejas’.

Aquí tienes el TOP 5 de planes navideños en España y sus respectivos cotillones.

Christmas Market de Puerto Portals A partir del 20 de diciembre, Puerto Portals (Mallorca) estará repleto de espíritu navideño gracias a su Christmas Market con decenas de puestos, donde también se podrá disfrutar de una propuesta culinaria para todos los gustos: gastronomía española, alemana, italiana, japonesa y ecológica.

Feria de Artesanía en el Parque de Málaga La ciudad elegida como el Mejor Destino Urbano para pasar la Navidad 2018, volverá a contar este año con su ya tradicional Feria de Artesanías en el Parque de Málaga, que estará abierto hasta el 6 de enero. Allí, encontrarás artículos de navidad, artesanía, libros, patatas asadas, globos, refrescos y mucho más. ¡Y todo bajo una alegre decoración navideña!

Navidad, música y aires retro en Madrid En la capital la Navidad se vive a lo grande. Compras y luces atraen a miles de turistas cada año, y Madrid nunca decepciona. Este año se celebra el 250 aniversario del circo moderno y Emilio Aragón le rinde homenaje con su nuevo espectáculo navideño Circlassica, en la Feria de Madrid, desde principios de diciembre hasta el 27 de enero.

Navidad a la jerezana Desde el 30 de noviembre y hasta el 6 de enero, en Jerez reinará el espíritu navideño. La Plaza del Arenal, el epicentro de la Navidad jerezana donde se sitúa un árbol de 16 metros de altura, se transforma en un auténtico mercadillo navideño en el que se puede patinar sobre hielo y adquirir todo tipo de productos artesanos: figuras para los bel enes, instrumentos para disfrutar de las zambombas jerezanas, dulces de temporada…

Navidad en clave luxury En Navidad, Madrid se viste de gala. Miles de luces y árboles de Navidad decoran las calles de la capital, en la que también se celebran los eventos más elegantes y glamurosos del año.



