Belleza a domicilio Styleprivé, la nueva plataforma online que te lleva a casa servicios de peluquería, maquillaje y estética Ana Ramos

sábado, 1 de diciembre de 2018, 06:01 h (CET) Si tu problema es la falta de tiempo, ha llegado Styleprivé, un servicio que te llevará a tu domicilio un profesional de belleza (peluquería, maquillaje o estética…) en el momento que más lo necesites.

La novedad es que se trata de una plataforma online que cuenta con más de 400 profesionales cualificados (se ha realizado una exhaustiva selección de estilistas para garantizar sus estándares de calidad), en el que podrás contactar directamente con el estilista que más te guste, ya que podrás ver su perfil, sus servicios, precio y comentarios de otros clientes.

La artífice de esta idea fue la emprendedora Pilar Manso, abogada de profesión que creó Styleprivé en el año 2016 como una necesidad. Harta de ir siempre con prisas y no encontrar un minuto para ir a la peluquería, pensó que sería mucho más fácil si tuviéramos un servicio que nos lo llevaran a casa, y así fue como surgió Style Privé.

“Estamos muy contentos con la acogida de nuestros clientes. En tan sólo dos años de vida hemos conseguido expandirnos por toda España y prestar servicios de la mano de las mejores marcas en grandes eventos como los premios Goya. Por fin podemos tener además de comida a domicilio, belleza a domicilio en cualquier lugar de España”, comenta Patricia Manso, la CEO de Styleprivé.



El sistema de reservas online es muy sencillo y práctico, el cliente sólo tiene que entrar en la web, elegir el servicio que necesita y el lugar donde quiere recibirlo. Una vez hecha la selección el cliente elige el profesional que más se adapte a sus gustos y precio y lo contrata online. Después sólo tendrá que esperar a que llegue a su domicilio en la fecha y hora indicada.

Hasta hace muy poco estaba disponible sólo en Madrid y Barcelona, pero acaban de ampliar su radio de acción y ya se puede contar con sus servicios en varias ciudades de España.



No sé vosotras pero yo lo encuentro muy útil, no sólo para momentos clave como bodas, bautizos, comuniones, o para las Navidades que ya están al caer…, también para cualquier día en el que necesites unos minutos de relax y cuidado personal sin tener que salir de casa.

