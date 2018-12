¿Por qué calificar a VOX de ultraderecha?

Ante todo, antes de entrar en materia, tenemos que lamentar que, en el artículo de ayer y por error se pusiera el vocablo “tiara” , evidentemente impropio y de un significado ajeno al que el cronista intentó expresar, en lugar del que hubiera sido el apropiado: diadema. Ruego sepan disculpar la pifia.

Es evidente que, las izquierdas, muestran inquietud ante la indudable mejora de perspectivas electorales, en Andalucía, de la formación VOX, todavía extraparlamentaria pero perfectamente legal como partido político aceptado e inscrito en el registro nacional, con los mismos derechos a presentarse a las elecciones de Andalucía, como cualquier otro de los que concurren a ellas y, si nos apuran, con propuestas más patrióticas que Podemos o cualquiera de los partidos de índole comunista que proliferan en este amalgamado universo de pequeñas formaciones de pocos votantes, incapaces de acceder al Congreso por no alcanzar el 5% de votos exigido, pero que, sin embargo, forman parte de un abigarrado mundo desconocido capaz de reunir los mayores rencores, las ideas más peregrinas, las propuestas más antidemocráticas y las intenciones más desestabilizadoras y aviesas propias de toda esta serie de antisistema que tanto proliferan entre este lumpen que suele ser fruto de los descontentos de siempre que, si estuviera a su abasto, seguramente acabarían, de un solo plumazo, con la democracia en el país.

Es evidente que los intereses electorales de partidos como el PSOE, el PP, Ciudadanos y en menor medida el otro partido al extremo de la izquierda más radical, Podemos; una formación que, sin embargo no se la considera de extrema izquierda pese a que sus postulados asamblearios y evidentemente totalitarios les permitiría ostentar con toda propiedad el calificativo de extrema izquierda; se sienten amenazados por un partido, el del señor Santiago Abascal, que según parece les va pisando los talones en Andalucía, cuando era un partido al que se le había considerado como marginal y sin posibilidades de llegar a conseguir escaños en el Parlamento andaluz. Estos procedimientos consistentes en condenar a los adversarios electorales, por el mero hecho de ser formaciones de derechas, que utilizan las izquierdas y, en este caso no es una excepción la señora Díaz, del PSA, que crucifica a sus adversarios intentando infundir miedo a los electores con aquello de ¡que viene el lobo¡, en este caso ¡qué viene la derecha!, como si las derechas nunca hubieran gobernado y, precisamente, ha sido durante las legislaturas en las que han estado al frente de la nación española cuando el país ha gozado de más estabilidad, de mayor consideración y prestigio entre el resto de naciones que nos rodean y cuando la economía y el trabajo han ido a más; algo que, por el contrario, no ha sucedido en las ocasiones en las que España ha estado gobernada por las izquierdas que, con sus propuestas de tipo socializante no saben medir las consecuencias de un despilfarro que la nación no está en condiciones de soportar y tienen que remediarlo a fuerza de aumentar impuestos, lo que produce la evidente contradicción de que lo que se les da a los menos favorecidos de la fortuna luego se les arrebata mediante los impuestos que, si no les afectan directamente, como por ejemplo el IRPF, si lo hacen con impuestos indirectos como el IVA, amén de otros como el IBI o el impuesto de Sucesiones, que grava a aquellas personas por aquellos bienes por los que ya se ha pagado impuestos y, en la mayoría de casos, tiene el carácter confiscatorio.

España tuvo un partido que era capaz de recoger a aquellos ciudadanos que no creían en las propuestas socializantes de las izquierdas, que defendía la libertad de comercio, la competencia, la productividad y los salarios relacionados con ella, que es el único medio por el que salen beneficiados ambas partes, patronos y empleados; el amor a la patria indivisible; la convivencia pacífica entre todos los españoles sin distinciones por el lugar de nacimiento, creencias religiosas, estado, ideas políticas o raza, algo que se mantuvo incluso durante la época de la crisis, salvo la excepción de los nacionalismos catalán y vasco, con mayor incidencia del primero que se lanzó a tumba abierta en sus enfrentamiento al Estado. VOX no tiene entre sus propuestas ninguna que no se ajuste a la Constitución española, sólo exige algo que, al parecer, ninguno de los otros partidos ha sabido, ha querido o ha podido hacer: que España siga siendo una nación indivisible y que todos los españoles sigan teniendo el mismo tratamiento ante la Ley, no haya diferencias de entre los de unas autonomías y los de las otras (algo que, en la realidad, no existe desde que las autonomías tienen facultades para imponer más impuestos, incluso recargos sobre el IRPF, algo que de hecho significa un trato diferenciado de unos españoles respecto a los otros) y lo mismo se podría argumentar ante el hecho de residir un español en alguna economía y se vea obligado a tener que pagar más carga fiscal que si lo hiciera en otra ( véase el caso del impuesto de Sucesiones).

Es obvio que, en Andalucía, existe una verdadera compra del voto, lo que se conoce como “voto cautivo”, debido a que durante los 40 años que el PSOE viene dirigiendo esta comunidad ha conseguido crear un entramado de enchufismo que, poco a poco, ha ido atrapando en sus redes desde a trabajadores del campo, con sus PER que les permite seguir cobrando durante los meses en los que no hay actividad agrícola y que, como es evidente, son los más numerosos del año; como entre los empleados de empresas públicas unas plantillas nutridas de aquellos que tienen carné del PSOE y que no desean, en forma alguna, que las cosas cambien y sean otros partidos los que se hagan cargo de Andalucía e intenten poner orden en una autonomía donde se van descubriendo, con grandes dificultades, es verdad, una serie de fraudes de ley y procesos de estafas y corrupción que afectan desde a los cargos más altos hasta a los simple chóferes; en una de las tramas organizadas más impresionantes de corrupción política que, precisamente, a pesar de todos los esfuerzos del Parlamento andaluz en poner obstáculos, ocultar pruebas y negarlo todo, parece que la Justicia sigue su curso y es probable que ya no falte mucho tiempo para que sepamos los resultados que, así como pintan las cosas, es muy posible que nos revelen las importantes chapuzas políticas de las que serán responsables algunos de los miembros del PSOE andaluz, algunos de estos que acompañan a la señora Susana Díaz y que, muy posiblemente, pueden llegar a salpicarla directamente ya que, ella también estaba en activo durante las fechas en las que se produjeron los hechos presuntamente delictivos. El importe de lo defraudado puede llegar a ser, muy por encima del detectado en el conocido caso Gürtel, si se demuestra que el desvío de dinero público fue el que realmente se maneja en los procedimientos judiciales iniciados.

Resulta absurdo que por el hecho, evidentemente aceptable y lícito, de que un partido de derechas, un partido de nuevo cuño, VOX, se presente a unas elecciones, todos aquellos otros que piensen que les puede perjudicar en sus aspiraciones electorales, se dediquen a estigmatizarlo, calificarlo de extremista o quitarle credibilidad, cuando es evidente que los que deberían estar más preocupados son aquellos que llevan gobernando en Andalucía durante 40 años y su autonomía sigue siendo una de las más pobres de toda España, donde hay más paro y donde hay más gente que está en los cafés, jugando al dominó o a la baraja, que sigue cobrando su sueldo como si bastara trabajar tres o cuatro meses al año para ya tener derecho a destinar el resto al ocio a cargo del resto de “currantes” que trabajan para ellos. La señora Susana Díaz puede gesticular, mentir, invocar al miedo, pero la dura realidad es que ni ella ni sus anteriores compañeros que dirigieron el Parlamento andaluz, han conseguido, durante estos 40 años, sacar a la región andaluza de su endémica situación de ser el farolillo rojo de la nación española.

O así es como, señores, resulta incomprensible que, el hecho de que exista en esta España de nuestras entretelas, un partido que todavía no haya perdido su virginidad política, al que no se le puede achacar que haya incumplido ninguna Ley y que es un fiel defensor de la unidad de España, de la Constitución, de volver a aquellos principios y valores que, en su día, caracterizaron al PP de otros tiempos, hoy, que intenta ejercer sus derechos de participar en las elecciones andaluzas, sea objeto de los ataques sistemáticos y, evidentemente, injustos, de derechas e izquierdas, cuando los hay mucho peores que, no obstante, son tolerados. La hipocresía de siempre y la evidente mano negra de parte de aquellos que vienen ostentando el poder durante demasiados años y que, subterfugiamente, vienen manteniendo los hilos de la gran trama de las prebendas económicas a sus fieles votantes, sin duda, el PSOE.