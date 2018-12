Niña alcohólica Un poema de Aurora Varela Aurora Peregrina Varela Rodriguez

sábado, 1 de diciembre de 2018, 05:56 h (CET) Su madrina la crió, ella era especial, siempre iba arreglada, maquillada, con joyas

y bien peinada.



La niña de ella aprendió a beber una copita,

estaba rica.



Estaba claro, la estaban educando

para ser mala y no buena.



Beber no le disgustó y a escondidas siguió,

mezclaba de varias botellas y el líquido se acabó.



La madre se dio entonces cuenta y ha dicho ¿cuál de las dos?,

la grande o la pequeña, o fue madrina, ¿qué pasó?,

entonces las vigiló y a la chiquita cogió,

se había bebido todo, que contenta se quedó.



Le había gustado tanto que no quería confesar

y mentía diciendo: "a mi madrina la he visto yo, no fui yo".



Pero era tarde ya, pues no había lugar a dudas,

pues anduviera muy contenta cometiendo travesuras.



Se le prohibió beber más, pero no se le iba a negar,

la copita de madrina tenía que continuar.



De Los Sueños de una Mujer.

