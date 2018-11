Schneider Electric recibe dos nuevos reconocimientos por sus políticas de personas

La consultora Lee Hetch Harrison premió la labor de gestión del talento que se está llevando a cabo en Schneider Electric, que ha sido premiada en dos de las tres categorías entregadas. / El proyecto "Feel, Live & Be" se alzó ganador en la categoría "Engage your People" y el proyecto "Transformación Digital" en la categoría "Navigating Changes" Schneider Electric, líder en la transformación digital de la gestión de la energía y la automatización, ha sido una de las compañías galardonadas en la V edición de los premios Talent Mobility, mediante los que la consultora Lee Hetch Harrison reconoce las mejores prácticas en Gestión del Talento. Un jurado formado por personalidades del ámbito académico y empresarial de los Recursos Humanos ha premiado los proyectos de Schneider Electric 'Feel, Live & Be' y 'Transformación Digital' en las categorías 'Engage your People' y 'Navigating Changes', respectivamente.

'Feel, Live & Be', ganador de la categoría que reconoce las iniciativas dirigidas a fomentar la fidelización y el compromiso de los empleados, se centra en dar voz a los trabajadores de Schneider Electric para que sean ellos mismos quienes den a conocer a la sociedad las iniciativas de la compañía y su cultura de empresa. El proyecto empezó con un focus group global a partir del que se identificaron los atributos de la propuesta de valor de Schneider Electric. Una vez detectados, se crearon tres grupos de embajadores que se dedicaron a comunicarlos en distintos ámbitos.

Por lo que respecta a 'Transformación Digital', ganador de la categoría centrada en la gestión del cambio, el proyecto buscaba reforzar el compromiso de Schneider Electric con el liderazgo de la transformación digital en su sector. Partiendo de la importancia de las personas y del cambio de hábitos y mentalidad, el proyecto se ha articulado a partir de cuatro ejes: talleres y laboratorios de innovación para directivos; una formación tecnológica para los profesionales del área comercial; la iniciativa Connecting Experience, que une talentos senior y nuevas incorporaciones nativas digitales para crear un crecimiento exponencial de competencias digitales, y la atracción de talento joven digital gracias a una proposición de valor diferencial y única.

"Nos hemos marcado un objetivo realmente ambicioso: ser percibidos como líderes en la transformación digital de nuestro sector y ayudar a nuestros clientes a embarcarse con éxito en esta nueva etapa", explica Ainoa Irurre, VP de Recursos Humanos de Schneider Electric para la zona Ibérica. "Las personas son claves para la consecución de estos objetivos, porque, al fin y al cabo, cuando hablamos de transformación digital, la palabra realmente importante es transformación y las personas son las que mueven estas transformaciones. El compromiso del equipo, su talento y la capacidad de innovar están siendo claves para afrontar con éxito esta etapa".

Los premios Talent Mobility también han reconocido en esta quinta edición a empresas como Axa Seguros, Leroy Merlin, Naturgy, Maxam, Altadis, Euromaster y Palladium Hotel Group.