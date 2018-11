Cata de vinos en Torre Loizaga

Por primera vez en la historia de Torre Loizaga, se realizará una cata de más de 30 vinos. La cita tendrá lugar el próximo día 15 de diciembre de 11.30 a 15.00 y de 16.00 a 19.3 El próximo día 15 de diciembre tendrá lugar en Torre Loizaga la primera cata de vinos organizada en esta torre. El horario de la cata será el sábado 15 de diciembre de 11.30 a 15.00 y de 16.00 a 19.30 de la tarde y en el se podrán degustar hasta 30 vinos de prestigiosas bodegas nacionales.

Sobre Torre Loizaga

La Torre de Loizaga se encuentra en el término municipal de Galdames, provincia de Bizkaia, en la parte alta de la ladera de la estribación montañosa que separándoles del valle de Salcedo.

A mediados de los años ochenta el empresario Miguel de la Vía comenzó a restaurar la torre de la familia Ochoa García de Loizaga que data del siglo XIV. De la Vía consiguió reunir una de las mejores colecciones de Rolls Royce del mundo. Hasta su fallecimiento la colección fue completándose hasta llegar a los 75 vehículos, 45 de los cuales pertenecen a la marca Rolls Royce. En el museo Loizaga pueden verse vehículos como el Phantom IV, el cual fue originalmente adquirido por el emir Kuwait.

Bodegas participantes en la cata Torre Loizaga

DOMINIO DEL BENDITO. D. O. TORO

Antony Terryn un francés valiente y un poco loco, encontró en Toro el viñedo de sus sueños en 2004. Cultivo ecológico y un gran número de cepas viejas, alguna del siglo XIX. Esta bodega está situada en el famoso pago La Jara. Todo esto y un gran amor al campo hace que se consiga maravillas como las que trae. EL PRIMER PASO 2017, LAS SABIAS 2015, EL TITAN DEL BENDITO 2015 y su rosado del amor PERLARENA 2017.

SEDELLA VINOS S. L. D. O. SIERRAS DE MALAGA

Fundada en 2006, esta bodega es el proyecto personal vitivinícola de Lauren Rosillo, enólogo de prestigio que elabora vinos en en diversas zonas españolas con excelentes resultados con su gran fórmula TTT (Terruño+Técnica +Trabajo). Cultivo artesanal que hace delicias como las que presenta. VIDUEÑOS DE SEDELLA 2016, SEDELLA 2014, LADERAS SEDELLA 2014.

Ardoonak

Ardoonak es la distribuidora más importante del País Vasco en la distribución de vinos generosos y trae una gran selección de ellos con excelentes puntuaciones en Parker con más de la mitad de ellos de 95 o más:

Primitivo Quiles .Alicante DO:Fondillón Solera 1948, Delgado Zuleta. Sherry DO:Quo Vadis? Amontillado VORS, El Maestro Sierra. Sherry DOPalo Cortado Viejísimo, Bodegas ARFE Sherry DO:Palo Cortado de la Cruz de 1767, Bodegas Argüeso DO Sherry:Amontillado Viejo Cooperativa Católico Agrícola de Chipiona DO Sherry: Moscatel de Pasas Los Madroñales, Pérez Barquero DO Montilla Moriles:Amontillado 1955 Palo Cortado 1955: PX 1955, PX La Cañada, Brandy Montecristo Solera Gran Reserva, Bodegas Valdespino DO Sherry: Brandy Maximum 100%Palomino Fino

Quinta Quietud

Jean François Hebrard ha hecho de esta pequeña bodega de la Denominación de origen Toro una de las principales representantes de los vinos ecológicos españoles.

Vino a presentar: Quinta Quietud 2014. La Mula 2015

Bodegas Réquiem Hispania

Desde el laboratorio de ideas que es hoy Bodegas Réquiem Hispania, Jean François Hebrard ha querido dejar hacer a la variedad tempranillo un vino diferente.

Vino a presentar: Réquiem 2015.

Bodega Cesar Príncipe

Tras 18 vendimias y más de 1.600 puntos Parker en su andadura, esta bodega representa la constancia y humildad del trabajo de la variedad tempranillo al Noroeste del rio Duero, llamando a las puertas de tierra de campos, a su paso por la provincia de Valladolid. Vino a presentar: Cesar Príncipe 2015.

Selección Cesar Muñoz.

Cesar Muñoz es seguramente uno de los asesores nacionales con más experiencia en el tratamiento de las diferentes variedades que campan por España. Vino a presentar: Magallanes 2014.

Bikandi Txakolina

Con varios premios en su haber y sin perder los orígenes Luís y su hija Miren de Bikandi Txakolina presentan MS BIKANDI, y BIKANDI 50.