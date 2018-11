Actitud de Comunicación, agencia de Comunicación y RR.PP. de Labelium Comunicae

viernes, 30 de noviembre de 2018, 15:49 h (CET) Labelium, agencia internacional de marketing online orientada 100% a resultados, ha confiado a Actitud de Comunicación su estrategia de relaciones públicas Labelium, agencia internacional de marketing online orientada 100% a resultados, ha confiado a Actitud de Comunicación su estrategia de relaciones públicas.

Con este acuerdo, Actitud de Comunicación se responsabiliza de definir y desarrollar la estrategia de comunicación y relaciones con medios de comunicación de la agencia de marketing. Entre las funciones que Actitud desarrollará se encuentran las propias de gabinete de prensa, así como todas las acciones que ayuden a incrementar su visibilidad como posicionamiento en redes sociales, participación en foros profesionales, etc.

Labelium es una agencia internacional de Marketing, con más de 15 años de experiencia en el sector, que establece relaciones de confianza con todos sus clientes, basadas siempre en conseguir los objetivos de estos, la transparencia en la gestión de todos los medios digitales y un servicio de la más alta calidad.

Esta agencia, independiente y cuyo fin es acompañar a sus clientes en la definición y ejecución de estrategias online, especialmente orientadas a marketing de performance, es experta en la optimización de los canales digitales de Search, Programatic, Social Network y en la aceleración de las ventas online mediante eCommerce y Marketplaces. La creación de su filial Ebronext, liderada por ex-Amazon, posiciona a Labelium como pionera en la optimización de este canal.

Entre los servicios que Labelium ofrece se engloban Performance Media (SEM / PPC /SEO; Automatización, Display, Social, Programmatic); Data Marketing (Marketing Analytics, modelos predictivos, experimentos y A/B Testing, y visualización de datos); o E-Retail Managemente (Amazon Management, gestión publicitaria emazon -AMS – DSP-, Feed Price / CSS), entre otros.

Por su parte, Actitud de Comunicación cuenta con una amplia experiencia en el sector, ya que en los últimos años ha realizado con éxito campañas de comunicación y relaciones públicas para empresas del sector del marketing como Súmate Marketing Online o Quisma, entre otras.

Sobre Actitud de Comunicación

Actitud de Comunicación una agencia de comunicación y relaciones públicas que ofrece servicios de asesoramiento global en comunicación, relaciones con medios e instituciones, programas B2B, Social Media y organización de eventos para clientes de diversos sectores.

Fundada y dirigida por Malú Aragonés y Marga González, la agencia trabaja para otros clientes como Just Eat, Waze, Eurowings, Quisma, Eltiempo.es, Fundación ICO, Teka, Continental, Clínica Feel Good, Súmate o Treatwell, entre otros. La agencia cuenta con un área editorial que ha creado una exitosa colección titulada Tu vida en positivo desde la que ya se han sacado seis títulos: Vivir Sano, Sentirse Bien (Meritxell Martí); Celebra y Comparte la Vida (Javier Urra); Amor del bueno (Mila Cahue), Queremos hijos felices y Queremos que crezcan felices (Silvia Álava) y Cómo gustarte y gustar (Myriam Yébenes).

