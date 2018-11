Fundación Mahou San Miguel pone en marcha el primer programa social de FP Dual en Hostelería Comunicae

viernes, 30 de noviembre de 2018, 15:53 h (CET) Se trata de una iniciativa de la Fundación Mahou San Miguel que impulsa la FP Dual, con 57 nuevos alumnos en Madrid y enmarcada en ‘Creamos Oportunidades en Hostelería’ Esta mañana, la Fundación Mahou San Miguel junto con la Consejería de Educación e Investigación de la Comunidad de Madrid han presentado la nueva iniciativa de FP Dual enmarcada en el programa ‘Creamos Oportunidades en Hostelería’. Como han explicado durante la presentación, se trata del primer programa social de formación en Hostelería para el empleo a través de la FP Dual, dirigido a jóvenes en situación de vulnerabilidad.

Durante el acto presidido por Rafael van Grieken, Consejero de Educación e Investigación de la Comunidad de Madrid, se ha analizado la importancia de este modelo de formación como eje para impulsar el empleo juvenil. Además, en la jornada han estado presente todos los agentes participantes en el programa: Fundación Exit, jóvenes, establecimientos y escuelas de hostelería.

En palabras del consejero, “tras años donde la FP estaba estigmatizada, por fin seguimos el ejemplo de países como Alemania y Austria, donde siempre se ha visto como una gran oportunidad donde aprender trabajando una profesión. Y podemos decir que 8 de cada 10 de los que cursan estudios tanto de grado medio como de grado superior en FP y en este sector, hostelería, encuentran un puesto de trabajo. Esto es gracias a empresas comprometidas con la formación, como es el caso del FMSM, así como el trabajo que realizan los centros de hostelería”.

Según Van Grieken, “desde la administración no creamos riqueza, eso corresponde a las empresas e iniciativas privadas, nosotros lo que hacemos es ofrecer todas las facilidades a nuestro alcance. Creo que aquí se da ese círculo virtuoso, que solo tiene un destinatario, dar oportunidades a la gente joven, que son el futuro del país, y sobre todo aquellos en riesgo de exclusión social. Cada día que pasa la formación no es una opción, es una obligación, sobre todo en un país como el nuestro con una tasa de abandono por encima de la UE”.

Desde su puesta en marcha, la Fundación Mahou San Miguel ha sido consciente de la importancia de este tipo de formación como motor para el progreso y la cohesión social, además de actuar como puente de unión entre empresas y alumnos. Se trata de un gran impulso de la organización a la Formación Profesional Dual, este año con casi 60 nuevos alumnos, 30 en la Escuela Superior de Hostelería y Turismo Simone Ortega y otros 27 en la Escuela de Hostelería Turismo de Madrid, entidad que se suma por primera vez al programa.

A ellos se añaden los 21 jóvenes que realizan el segundo año de FP Dual con una formación práctica en algunos de los mejores establecimientos de Madrid como Cañadio, La Maruca, La Bien Aparecida, La Primera, Mar y Tierra, Taberna Puerto Lagasca, Ornella, Cantina Mama Campo, Ten con Ten, Amazónico, Las Tortillas De Gabino, La Gabinoteca, Fismuler, Barbillon Oyster, Casa Mono, Maricastaña, Peregrino, El Pescador, Taberna & Media, El Kiosko, Casa Lobo y Ciudad de la Raqueta.

Para Alfredo Mahou, presidente de la Fundación Mahou San Miguel, “la FP DUAL en hostelería supone una alternativa real que responde a las necesidades del mercado laboral. De hecho, estamos orgullosos de que en la edición anterior el 100% de los alumnos que finalizaron esta formación tuvieron una oferta real de empleo en establecimientos dónde habían realizado las prácticas. Además, un 17% de ellos ha decidido continuar su formación. Cumpliendo de esta forma el doble reto, no solo potenciar la oportunidad real de empleo juvenil, sino también favorecer el deseo por seguir formándose”.

