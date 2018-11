'La tierra de las Españas' o cómo la geopolítica es más necesaria que nunca Comunicae

viernes, 30 de noviembre de 2018, 16:05 h (CET) Dos expertos en la materia, Juan Vicente Caballero Sánchez y Rafael Medina Borrego, publican este tratado para "vacunar contra la megalomanía política" Ya hace un tiempo que la sociedad española se tambalea debido a los intereses políticos de unos y otros. Juan Vicente Caballero Sánchez y Rafael Medina Borrego, expertos en geopolítica, han publicado La tierra de las Españas en un intento por hacer resurgir una rama del conocimiento que vuelve a adquirir relevancia internacional y que parece ser la clave para explicar aquellos fenómenos que hoy en día colman los titulares de prensa y los programas electorales.

La geopolítica analiza la realidad geográfica de un país y, en base a aquellas circunstancias propias que la topografía perfila, explica el devenir de las distintas sociedades que lo habitan. En España, no obstante, esto no es algo que se haya tenido en cuenta a la hora de encumbrar las construcciones identitarias elaboradas a partir del más puro discurso político. Los nacionalismos, explican los autores, “entronizan el 'hecho diferencial' y el sentimiento de pertenencia a una determinada cultura y, desde ahí, buscan la secesión, olvidando que esos territorios llevan siglos compartiendo una geografía y una historia con el resto y que ello les ha reportado grandes beneficios”.

Sin embargo, aquellos que se sientan atraídos por este tipo de estudios no encontrarán en La tierra de las Españas un manifiesto político, sino todo lo contrario. El atajar la realidad política que se vive desde la objetividad académica nace de la máxima de la imparcialidad investigadora, así que se torna como una excelente opción para comenzar a liberarse de todos los prejuicios que uno pueda tener sobre asuntos como este.

Además, para que este conocimiento sea accesible a todo el mundo, los autores han sabido otorgarle al libro una estructura clara y precisa que incluye información relevante y estupendamente adaptada para saltar del ámbito puramente academicista al de la divulgación.

La primera parte consta de una introducción donde se explica cuál es la situación actual de la geopolítica en España y su relevancia en épocas pasadas; el segundo punto recoge un conjunto de textos sobre la geografía e historia de la Península Ibérica cuyos autores no podían ser más variados (Estrabón, Francisco de Quevedo o Julián Marías son solo unos pocos nombres de los treinta que componen la sección); el tercer y último epígrafe, finalmente, consta de un epílogo donde se retoma la cuestión fundamental del libro (“¿Es España una prisión de naciones o, por el contrario, es el resultado de un proceso de agrupamiento político que ha desembocado en una nación claramente definida?”), se esbozan las últimas conclusiones sobre la geopolítica de la Península Ibérica y se resumen cuáles han sido los distintos acercamientos y análisis de la misma a lo largo de la historia.

Así, La tierra de las Españas, que ha sido publicado bajo el sello del que el propio Juan Vicente es editor principal, Ecúmene ediciones, goza de una intención didáctica y de un estilo ameno que se funden con la experiencia y el conocimiento de dos expertos en la materia. Juan Vicente Caballero Sánchez y Rafael Molina Borrego tratan de demostrar así “por qué España, a pesar de crisis y guerras civiles, ha permanecido como nación y por qué es muy probable que eso siga siendo así”.

