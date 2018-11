Las vinotecas: un original y exclusivo regalo, según la-vinoteca.com Comunicae

viernes, 30 de noviembre de 2018, 16:25 h (CET) El vino en España es algo intrínseco en el acervo cultural y en la tradición gastronómica. La-vinoteca.com presenta el que puede ser el regalo estrella entre los sibaritas y aficionados a los buenos vinos: la vinoteca Una de las tendencias crecientes estos último años es la afición al vino. Cada vez es más común gente que se aficiona a los buenos vinos, que disfruta descubriendo bodegas y añadas particulares a lo largo y ancho del mundo, gente que colecciona botellas, o que las guarda para ocasiones especiales.

Existen grupos de personas que fundan clubes en los que comparten esta afición, y organizan encuentros para degustar y presentar sus propuestas. También existen grupos que funcionan como clubes de compra, y como si se tratasen de libros, reciben cada cierto tiempo diferentes botellas para catar y descubrir.

Todo un ecosistema al que también hay que sumar nuevos modelos de negocio, como los ya citados clubes, y restaurantes que visten sus salones con cavas a medida en sintonía a sus cartas de vinos. También pequeñas tiendas especializadas que estudian bodegas y vinos más allá de los circuitos comerciales convencionales, para ofrecer a sus clientes solo lo mejor, recomendaciones personalizadas. Aportan un valor añadido al fin y al cabo y ahí radica su éxito.

Llega un momento en el que muchos consumidores y usuarios han de plantearse (y resolver) los siguientes interrogantes: ¿qué hacer con tanta botella? ¿cómo conservar de manera correcta estos vinos para que no pierdan sus propiedades organolépticas?

Los expertos coinciden en señalar que no hay nada mejor que una vinoteca para conservar las propiedades de un vino, para no perder la esencia de la propuesta concreta que hace el viticultor.

¿Qué es una vinoteca?

Se trata de un pequeño, mediano o gran espacio climatizado, a veces a modo de electrodoméstico, para conservar el vino en las condiciones de temperatura y humedad óptimas.

Se puede comprar vinotecas en grandes superficies pero lo mejor es acudir a empresas especializadas. Si tanto empeño se pone en encontrar un vino especial, es lógico garantizar su conservación poniendo los medios necesarios. Para ello, lo mejor es comprar vinotecas en tiendas especializadas y con contrastada experiencia.

En palabras de Juan Ballester, Responsable de La-Vinoteca.com, tienda online de dilatada experiencia en el sector: "No solamente se trata de encontrar mayor variedad de producto, de confiar en personas que llevamos una vida dedicada al sector. También existen clientes que tienen necesidades especiales, es decir, que quieren encajar una vinoteca en el diseño de su cocina, por lo que necesitan unas medidas muy concretas. Las cavas a medida son uno de nuestros productos más demandados y de gran éxito".

Un regalo, diferente, exclusivo, que hace las delicias de todo aficionado al vino

Una vinoteca puede resultar un regalo acertado. No precisándose de gran espacio, aunque si hiciera falta una instalación especial siempre puede encargarse la vinoteca a medida, para que pueda alojarse en una estancia de medidas concretas.

Muchas personas suelen regalar por estas fechas una buena botella de vino, o incluso una caja. Es un regalo muy socorrido y suele gozar de gran aceptación. Regalar una vinoteca es ir más allá, regalar algo que perdurará en el tiempo y que se podrá disfrutar de manera continuada, presidiendo una cocina, una bodega o cualquier rincón especial del buen gourmet.

