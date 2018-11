Green Mountain selecciona módulos prefabricados para Data Center de Schneider Electric Comunicae

viernes, 30 de noviembre de 2018, 14:07 h (CET) La solución integrada de Schneider Electric, que se están realizando en su fábrica de Sant Boi (Barcelona), incluye módulos de alimentación y refrigeración prefabricados para Data Center, con aparamenta de media y baja tensión. La inversión de 31,5 millones de euros realizada por Green Mountain aumentará la capacidad de Data Center en 35 MW, en dos instalaciones ubicadas en Noruega Schneider Electric, líder en la transformación digital de la gestión de la energía y la automatización, proporcionará a Green Mountain soluciones modulares que permitirán aumentar la capacidad de sus dos instalaciones noruegas de Data Centers, en Telemark y en Stavanger. La solución para Data Center proporcionada por Schneider Electric incorpora las últimas innovaciones en economizadores de aire, además de un SAI de alta eficiencia con batería Ion-Litio. Los módulos prefabricados se están construyendo actualmente en la planta de producción que Schneider Electric tiene en Sant Boi, en la provincia de Barcelona.

La empresa Green Mountain está especializada en High-End Services de Data Center para empresas y mayoristas de todo el mundo. Sus reconocidas instalaciones han recibido la certificación Tier III por parte del Uptime Insitute y utilizan energía hidroeléctrica 100% renovable para conseguir una alta eficiencia, así como operaciones y refrigeraciones sin emisiones de CO2. Entre sus clientes se encuentran entidades bancarias, compañías eléctricas, proveedores de servicios Cloud e IT, agencias gubernamentales y grandes empresas.

La primera fase del proyecto, que representará la mayor inversión en Data Center prefabricado, se efectuará en la instalación de Rjukan en abril de 2019. Además de los módulos de alimentación y refrigeración para Data Center, Schneider Electric también proporcionará espacio técnico – o ‘blanco’ – así como equipamiento para la distribución eléctrica y aparamenta de baja y media tensión.

Charlie Timmerman, VP IT Division, Northern Europe de Schneider Electric comenta: "Estamos encantados de ampliar nuestra colaboración con Green Mountain con la expansión de sus dos instalaciones de Data Center de alto nivel. Es el resultado de un gran esfuerzo de equipo, reuniendo las competencias de los equipos de expertos en Data Center de nuestras divisiones de Energía e IT".

La nueva infraestructura requerirá hasta 15 módulos de última generación de alimentación y refrigeración para Data Center de Schneider Electric. Los beneficios de este enfoque modular prefabricado y pre-ingenierizado son múltiples, e incluyen la integración y testing en fábrica para simplificar y acelerar la instalación on-site, además de garantizar unas operaciones más predecibles y fiables.

Este ha sido un año de excepcional crecimiento para Green Mountain, gracias en buena parte a compañías internacionales, en todos sus segmentos estratégicos, incluidos los proveedores de servicios y cloud y usuarios finales corporativos y públicos. Esta inversión con Schneider Electric ayudará a Green Mountain a satisfacer las demandas de sus clientes tanto ahora como en el futuro.

"Green Mountain está creciendo rápidamente, por lo que estamos llevando a cabo grandes inversiones", asegura Svein Atle Hagaseth, CSO de Green Mountain. "Para satisfacer las necesidades específicas de nuestros clientes, necesitamos ampliar rápidamente la capacidad de Data Center online. Nuestra experiencia con Schneider Electric les convierte en nuestros partners de referencia para acelerar este tipo de proyectos".

"Una nueva estrategia de Data Center por parte del gobierno noruego apunta a que las compañías internacionales deben ser apoyadas por casos de éxitos sólidos, que incluyan tanto energía low-cost renovable como un regulador proactivo y con visión de futuro. Combinada con bajos costes operacionales, una alta calidad y un modelo de comercialización rápido a través de construcciones modulares, esta nueva estrategia ha animado a las compañías a pasar a la acción para alocar sus Data Centers en Noruega con Green Mountain", asegura Michael Dallala, VP de IT

Schneider Electric cuenta con una sólida trayectoria ayudando a impulsar la innovación en edificios críticos, desde hospitales y aeropuertos, hasta fábricas y Data Centers. Con las soluciones de Schneider Electric, Green Mountain ha podido incrementar la eficiencia de sus infraestructuras y reducir el riesgo en sus Data Centers.

Charlie Timmermann concluye: "Un Proyecto de esta escala prueba lo que se puede lograr cuando dos organizaciones pioneras trabajan juntas para garantizar que los estándares de calidad y ambientales pueden ser cumplidos sin comprometer el tiempo de uso".

Para más información: https://www.schneider-electric.com o https://greenmountain.no/

Sobre Green Mountain

Green Mountain AS es una compañía especializada en proporcionar servicios de Data Center de primera calidad a empresas y mayoristas con altas demandas de todo el mundo. La compañía actualmente opera dos Data Centers en Noruega: DC1-Stavanger en Rennesøy, a las afueras de Stavanger, y DC2-Telemark en Rjukan. Ambos tienen la certificación Tier III del Uptime Institute por diseño e instalación. Entre sus clientes se encuentran entidades bancarias, compañías eléctricas, proveedores de servicios Cloud e IT, agencias gubernamentales y grandes empresas.

Los clientes satisfechos son el objetivo más importante de su negocio y los servicios de Data Center han alcanzado un 100% de tiempo de uso durante más de cuatro años. Son muy transparentes con respecto a la calidad de los servicios a sus clientes, ya que la confianza es fundamental en su negocio. La seguridad es máxima y la compañía tiene la certificación ISO 27001 por la gestión de la seguridad de la información.

Las operaciones son proporcionadas por un equipo entusiasta y muy capacitado de ingenieros de Data Center y gestores de servicio. Su objetivo es ser el operador de Data Centers más profesional del mercado y fomentar el conocimiento y la formación para mejorar las capacidades de su personal. La eficiencia operativa se logra mediante el uso extensivo de la automatización y una infraestructura bien construida y mantenida que tenga un alto grado de autonomía, tolerancia a los errores y capacidades de auto-reparación. Green Mountain AS tienen la certificación ISO 9001 de gestión de la calidad.

Sus Data Centers son muy eficientes energéticamente y utilizan un 100% de energía renovable, combinada con los precios de energía más bajos de Europa, lo que les convierte en los Data Centers más ecológicos del mundo. También cuentan con la certificación ISO 14001 de gestión ambiental.

