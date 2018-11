El portal de compras para pymes y autónomos Doiser.com cumple 10 años Comunicae

viernes, 30 de noviembre de 2018, 12:23 h (CET) El conocido sitio web se consolida como líder en el sector de las compras profesionales en internet con más de 100.000 usuarios registrados Darse a conocer en internet y aprovechar el gran potencial de este canal para la captación de clientes no es una tarea fácil para autónomos y pymes. Es habitual que, debido a su reducido tamaño y estructura, estos actores del tejido empresarial no dispongan del conocimiento del sector online ni de las herramientas adecuadas para rentabilizar su inversión a nivel digital, y que sean empresas de mayor envergadura las que suelan llevarse el gato al agua a nivel de resultados.

No obstante, cada vez hay más herramientas en el mercado que, poco a poco, están cambiando esta tendencia. Un buen ejemplo de ello es el portal de compras para empresas Doiser.com, que recientemente ha celebrado su décimo aniversario de actividad con cifras récord, consolidándose como líder en el sector de las compras B2B en nuestro país. Con más de 100.000 usuarios registrados, más de 1.000.000 de seguidores en redes sociales y 25.000 solicitudes de presupuesto generadas al año, Doiser.com ofrece a todo tipo de empresas y autónomos una herramienta para comprar y vender todo lo que puedan necesitar para su actividad profesional, tanto en lo que se refiere a productos como a servicios.

Los compradores se benefician de una plataforma donde encontrar proveedores de garantías, certificados y evaluados por los propios usuarios, para todo lo que necesiten y con unas condiciones de compra preferentes. Por su lado, las empresas que ofrecen sus servicios y productos a través del portal consiguen captar nuevos clientes de una manera fácil y rápida, sin necesidad de disponer de conocimiento alguno sobre marketing digital y sin inversión de tiempo.

Gestoría, adaptación al nuevo RGPD, diseño de páginas web, renting tecnológico y de vehículos, fuentes de agua para empresa, vídeos corporativos, selección de personal, cursos de formación y un largo etcétera forman la amplia oferta de productos y servicios que ofrece Doiser.com, que actualmente supera las 200 líneas de negocio. La mecánica del portal es muy simple, los usuarios que acceden porque tienen una necesidad de compra y quieren pedir un presupuesto pueden elegir entre un gran abanico de proveedores clasificados por actividad, zona geográfica y puntuaciones de usuarios, y disfrutar al mismo tiempo de condiciones de compra preferentes. Estas solicitudes de presupuesto se canalizan a través del portal a cada proveedor, que contacta directamente con el usuario y, eventualmente, formaliza la operación.

El sector digital en España está en pleno crecimiento, y son cada vez más empresas las que confían sus procesos de compra al canal online, por lo que herramientas especializadas como Doiser.com son cada vez más necesarias para que la mayor parte del sector empresarial, formado principalmente por autónomos y pymes, pueda cubrir las necesidades de este mercado y aprovechar su enorme potencial.

