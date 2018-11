Scrapbooking, una tendencia creciente en las bodas españolas en 2018 según Cosasdeboda.com Comunicae

viernes, 30 de noviembre de 2018, 12:23 h (CET) Los libros de recortes que surgieron en la Inglaterra del siglo XV vuelven a estar de moda entre los novios españoles. De acuerdo a Cosas de Boda, los productos relacionados con el scrapbooking han incrementado su popularidad entre los detalles nupciales Los novios españoles le han dado el 'sí, quiero' al scrapbooking. Y es que especialistas del sector como Cosas de Boda, tienda online de detalles de boda, han experimentado un repunte significativo en la venta de artículos relacionados con el scrap.

La creación de libros de recorte, conocido en inglés como scrapbooking, se ha convertido en una forma de preservar el recuerdo de la ceremonia nupcial de manera personal, simbólica y exclusiva. Las manualidades siempre han estado presentes en el sector nupcial, pero la tendencia de 'scrapear' álbumes conjuntamente con la pareja es relativamente nueva en España.

Para los principales actores del sector, como Cosas de Boda, el scrapbooking cuenta con una demanda creciente en las bodas. Etiquetas con cordón, tarjetas scrap, sellos ‘Bojour’ y ‘I Love You’, papeles con formas y diseños vintage y otros productos de scrapbooking empiezan a ser tan solicitados como las invitaciones de boda.

Scrapbooking, una actividad con múltiples beneficios para los novios

El scrapbooking como pasatiempo ha existido desde los siglos XV y XVI. Su configuración actual, sin embargo, debe buscarse en la década de 1980, cuando los libros de recortes empezaron a ser utilizados para preservar recuerdos y episodios familiares, como las ceremonias matrimoniales.

Según los profesionales de Cosas de Boda, el scrapbooking es altamente recomendable para los novios debido a su impacto positivo en el estrés. La acumulación del mismo durante las semanas previas al ‘gran día’ es inevitable, pero puede paliarse fácilmente con la creación de libros y álbumes de recortes, que contribuye a que la pareja se abstraiga de los problemas y libere la tensión emocional.

Por otra parte, el scrapbooking es un mecanismo social perfecto, pues en esta actividad los novios se comprometen en una actividad conjunta, que les permite recordar el pasado y fortalecer sus lazos sentimentales. En entornos sociales más amplios, el acto de 'scrapear' también permite acercar a amigos y familiares, fomentando el sentimiento de pertenencia y cohesionando a sus miembros.

Asimismo, el scrapbooking promueve la autoestima pues se trata de un pasatiempo fácil sin reglas, procedimientos o restricciones de tiempo establecidas, sus participantes pueden desarrollar su creatividad y experimentar, sintiendo un gran bienestar emocional.

No sorprende, pues, que esta actividad sea una moda muy extendida entre los novios durante este 2018. Cosas de Boda es una de las tiendas de referencia en España para la compra de materiales y productos de scrapbooking, gracias a la variedad y calidad de su stock, así como a la seguridad que proporciona el sello Confianza Online.

Acerca de Cosas de Boda

Cosas de Boda es una tienda online con sede en Barcelona, especializada en invitaciones, regalos y accesorios para bodas, bautizos y comuniones. Esta exitosa plataforma nace en 2007 con el firme propósito de acercar al gran público una amplia oferta de productos nupciales, que responden a las más altas cotas de calidad, excelencia e innovación.

Contaco de prensa

Sergio López Elías, Cosas de Boda

Dirección: C/ Esperanto, 13, 08750 Molins de Rei (Barcelona)

Tfno: 964 105 934

Website: www.cosasdeboda.com

