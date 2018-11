Entregados los Premios Clúster Marítimo Español 2018 Comunicae

viernes, 30 de noviembre de 2018, 13:49 h (CET) El Clúster Marítimo Español entregó sus galardones anuales durante el tradicional cocido que comparten todos los socios por estas fechas El Clúster Marítimo Español (CME) hizo entrega de sus Premios Clúster Marítimo Español 2018 en una ceremonia que congregó a más de 180 personas en el Casino de Madrid. Tras el tradicional cocido madrileño que siempre precede a la lectura del fallo del jurado, el presidente del CME, Alejandro Aznar, intervino para resaltar el papel del Clúster, el trabajo llevado a cabo por los socios y la importancia de la economía azul. Asimismo, repasó los principales hitos del CME durante este año, destacando la constitución del Consejo Consultivo Marítimo o la participación en la reunión anual de la European Network of Maritime Clusters en Malta, donde se le presentó al comisario Vella una serie de propuestas para fomentar el conocimiento sobre el sector marítimo para el desarrollo de la economía azul.

Al finalizar su intervención, Aznar dio paso al invitado de honor, el vicealmirante Jorge Enrique Carreño Moreno, presidente del Instituto Panamericano de Ingeniería Naval, que centró su discurso en los beneficios de la colaboración mutua y las relaciones entre España y los países latinoamericanos.

Fallo del jurado

Como es tradición en este evento, al llegar los postres se inicia el protocolo de entrega de premios, tras las intervenciones de Aznar y el invitado de honor. La lectura del fallo del jurado fue como sigue a continuación:

Premio a la Competitividad para Generali, “por su cultura de la prevención como motor para reducir los siniestros de sus clientes. Por el soporte que ofrece a sus clientes en sus procesos de internacionalización al estar presente en más de 50 países, con más de 71.000 empleados que prestan servicios a más 57 millones de clientes en todo el mundo. En España cuenta con cerca de 2.000 empleados con más de 1.600 oficinas y 10.000 profesionales". El premio lo patrocinó COMISMAR y fue entregado por Mª José Rallo del Olmo, secretaria General de Transporte, y Miguel Ángel Lamet Moreno, presidente de Comismar. Lo recogió Carlos Gómez Pascual. jefe de Generali para la Península Ibérica y Latinoamérica.

Premio a la Proyección Internacional para Fernandez Jove, “una empresa familiar, dedicada a la fabricación, ingeniería e I+D+i, creada en 1972 en Torrelavega. Actualmente está presente en 60 países, siendo China su segundo mercado más importante. Su internacionalización se ha visto impulsada por las colaboraciones que vienen manteniendo con instituciones como la Armada Española o Navantia, así como con multitud de armadores y astilleros”. El premio lo patrocinó Bureau Veritas y lo entregó Miguel Ángel Ballesteros Martín, director operativo de Seguridad Nacional y Luis Guerrero, director general de Bureau Veritas España y Portugal. Recogió el galardón José Antonio Fernández Jove, director de Fernández Jove.

Premio a la Formación, ex aequo, para los despachos Albors Galiano Portales y Uría y Menéndez “por su compromiso y estrecha colaboración con numerosas instituciones públicas y privadas que abordan en España la formación especializada en Derecho marítimo: Universidades, Escuelas Náuticas y otros organismos públicos y privados relacionados con el sector marítimo. Por su constante labor docente, durante décadas, participando en masters, cursos, seminarios, foros de debate y coloquios; siendo referentes en la formación de numerosos profesionales del sector marítimo español y contribuyendo a la formación de numerosos abogados especializados en derecho marítimo”. El premio lo patrocinó DNV GL y fue entregado por el almirante general Fernando García Sánchez, presidente de la Fundación Iberdrola y ex JEMAD, y Lucas Ribeiro Julien, area manager para Iberia y Francia de DNV GL. Lo recogió Javier Portales, socio de Albors Galiano Portales, y Tomás Fernández-Quirós de Uría y Menéndez.

Premio Tecnología e Innovación para el Centro Tecnológico Naval y del Mar de Cartagena, por haber “liderado numerosos proyectos europeos de investigación, posicionándose como un ente destacado del sector en el Mediterráneo. Por la realización de proyectos de I+D en caracterización acústica de todo tipo de equipos submarinos, técnicas de monitorización del impacto de ruido subacuático y desarrollo tecnológico en los sectores de la acuicultura”. El premio estaba patrocinado por Ingeteam, y lo entregó Susana Sarriá, presidenta de Navantia, y Alberto Guerrero, director de la división de automoción de Ingetam. Fue recibido por José Luis Martínez Martínez, presidente del Centro Tecnológico Naval y del Mar de Cartagena.

Premio a la Comunicación para la Real Liga Naval Española “por su destacada labor en el campo de la difusión de la cultura marítima a través de conferencias, exposiciones de modelismo naval, singladuras secas, acuerdos con otras entidades marítimas, visitas a colegios y universidades”. El premio lo patrocinó Lloyd’s Register y fue entregado por el Almirante Jefe de Estado Mayor de la Armada (AJEMA), Teodoro López Calderón, y por Javier de Juana, area manager “Naval and Offshore” Lloyd´s Register. Lo recogió el presidente de la Real Liga Naval Española, Juan Díaz Cano.

La ceremonia finalizó con unas palabras de agradecimiento de Juan Díaz Cano, en representación de todos los premiados, y la clausura por parte del secretario General de Industria y Pyme, Raúl Blanco Díaz.

