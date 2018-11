Con VIA-T de Pagatelia se puede viajar cómodamente por autopistas de España, Francia, Italia y Portugal Comunicae

viernes, 30 de noviembre de 2018, 11:10 h (CET) Los dispositivos VIA T integran una tecnología de pago seguro desde el coche en autopistas y parkings de toda España y Europa sin pasar por caja Las Navidades están a la vuelta de la esquina y con ello muchos desplazamientos por autopista o carretera para ver a familiares o pasar unos días fuera de Pamplona. El problema está en que se cuenta con los mismos días y la “operación salida” siempre coge independientemente de la hora que se escoja para viajar, pero existe una posibilidad muy interesante para ahorrar mucho tiempo a la hora de ir en coche.

El tiempo es oro y cuando se habla de hacer un viaje en coche mucho más. Si al elegir la ruta se piensa que por carretera se tardará lo mismo puede que se esté pensando lo mismo que el resto y la 'jugada' no salga tal y como se había planeado. Estas fiestas muchos optan por utilizar la autopista, una vía más segura, en mejor estado y menos congestionada en época de desplazamientos. Con el dispositivo VIA-T de Pagatelia, de esta forma, se puede viajar en coche cómodamente por las autopistas y pagar automáticamente al llegar al peaje, ahorrando tiempo e imprevistos. El precio de la autopista será el mismo aunque solo los usuarios de VIAT pueden acceder a descuentos como el de ida y vuelta en la Autopista de Navarra AP-15. Se puede viajar en coche por toda Francia y estacionar en más de 350 aparcamientos sin tener dinero en efectivo. Si se es de carretera y manta el telepeaje de Pagatelia es el único dispositivo compatible en cuatro países: España, Portugal, Francia e Italia.

VIA-T es una tecnología que mejora la movilidad porque con ella no hay que pararse en los peajes, dado que con una velocidad moderada al acercarse un vehículo al peaje, la barrera se abre automáticamente para el vehículo con este dispositivo, y se evitan colas ya que se puede hacer por los carriles reservados a VIA-T, una vía exclusiva solo para los conductores que tengan instalado en su coche esta tecnología de pago.

Además, y habiéndose usado el dispositivo de Pagatelia en el aparcamiento de la Plaza del Castillo de Pamplona por ejemplo y al volver se ha ido directamente al coche, sin pasar por caja ni recoger o facilitar ningún ticket. Esto ha evitado las consabidas colas junto a la zona de pago el fin de semana y estos días de compras navideñas que se avecinan lo convertirán en un pequeño aliado.

Muchas personas desconocen esta forma de pagar desde el coche aunque su funcionamiento es muy sencillo y práctico. El dispositivo VIA-T se pega al parabrisas y está listo y se vincula con el método de pago de cualquier entidad bancaria. Se ha probado con una tarjeta y el cargo llegará a final de mes, pero Pagatelia ofrece otras opciones, como cuenta bancaria y también a Paypal.

Se trata de una tecnología poco conocida, pero muy bien valorada por los usuarios que la conocen, ya que aquel que lo prueba ya no desea pagar por con otro medio de pago. Tiene tantas ventajas que no se perderá nada por probarlo.

