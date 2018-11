Recomendaciones de seguridad de CEN Cerrajeros ante el aumento de los robos en viviendas Comunicae

viernes, 30 de noviembre de 2018, 09:34 h (CET) Según las últimas estadísticas publicadas por el Ministerio del Interior, en los 3 primeros trimestres de este año los robos con fuerza en viviendas han subido un 3,3% en el conjunto de España. Esta cifra representa 2.500 robos más que en el mismo periodo de 2017 El reparto es dispar por regiones y ciudades, y así mientras que en Andalucía, Aragón o Asturias descienden; en Cantabria, Cataluña o Castilla y León crecen por encima del 10%. En esta última región, la provincia de Valladolid muestra cómo, esta actividad delictiva se está trasladando de la ciudad al campo. Y así, mientras que en la capital descienden los robos en domicilios respecto a 2017 (de 236 a 209), su cifra aumenta un 22% en el resto de la provincia (de 208 a 254)

¿Que se puede hacer ante este aumento de los robos?, ¿Cómo evitar que su casa sea visitada por los “cacos”? Los expertos de Cen Cerrajeros en Valladolid, ofrecen las siguientes pautas:

Instalar una cerradura de seguridad que evite el acceso al interior de la vivienda. Los ladrones saben que la mayoría de las casas y pisos no cuentan con este tipo de cerraduras. Por eso conviene instalar cerraduras anti-bumping, para que en caso de intento de robo, los ladrones desistan de su intento. Si además de la cerradura, se instala una puerta de seguridad, la protección será aún mayor.

Reforzar la seguridad con un sistema de alarma que disuada a los 'amigos de lo ajeno' de intentar acceder a la vivienda. En la mayoría de los robos la discreción es crítica para que los ladrones se hagan con el botín. Por eso, prefieren planificar sus intrusiones en viviendas en las que podrán trabajar sin sobresaltos.

Mantener los ojos abiertos. Y avisar a la policía y vecinos ante movimientos sospechosos. Si se ve a personas extrañas merodear por la urbanización, y no tienen un motivo claro para estar allí, lo mejor es prevenir y dar aviso a las autoridades para que refuercen la vigilancia en la zona.

Ser precavidos. A menudo, cuando se avisa a un cerrajero para instalar una nueva cerradura tras un robo, las víctimas cuentan que o bien han tenido obras en su casa hace poco, o algún vecino las ha tenido. Y es que las obras son una estupenda excusa para que los ladrones merodeen por los alrededores. Ante visitas inesperadas, hay que evitar tener objetos de valor a la vista, o extractos bancarios y de tarjetas de crédito. Ésta es una medida de prevención que debe acompañarse de la selección de empresas de confianza, y de la supervisión de su trabajo en casa.

Ser discretos. Si se va a abandonar la vivienda por unos días debido a un viaje, conviene no pregonarlo a los cuatro vientos. Nunca se sabe quién puede estar escuchando. Además, durante la ausencia es mejor que tampoco se publiquen fotos del viaje en las redes sociales. Y en caso de hacerlo tener configurados los perfiles para que solo nuestros amigos puedan verlas. Ya habrá tiempo a la vuelta de presumir de atardeceres y paisajes de ensueño.

Pedir ayuda a algún vecino, amigo o familiar. Si el viaje va a durar varios días es conveniente que el domicilio no de sensación de abandono. Para ello, además de usar programadores de luces, para que se enciendan a determinadas horas de la noche; también conviene pedirle a algún vecino de confianza que retire el correo del buzón, suba y baje las persianas. Esto ayudará a dar apariencia de actividad en la casa.

Con estos consejos se reducen las posibilidades de engordar las cifras de víctimas de robos con fuerza, y se podrá disfrutar de unas vacaciones tranquilas y un feliz regreso a casa.

