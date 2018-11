La compañía vasca Runnea se asienta como uno de los mejores buscadores de prendas deportivas en el Black Friday Comunicae

viernes, 30 de noviembre de 2018, 09:59 h (CET) El Black Friday se ha convertido en la semana de compras por excelencia del año En 9 días (sábado 17 al lunes 26 de noviembre) las marcas y tiendas apuestan por rebajar principalmente productos con mucho stock, marcas propias y algunas (las menos) rebajar productos de temporada.

Para ello, en Runnea se ayudan de su tecnología y comparan precios en más de 200 tiendas, lo macheam con históricos de precios a lo largo del año para distinguir lo que es un chollo de lo que es un producto con precio y descuento inflado.

Estos son los números del Black Friday en Runnea

En total más de 171.000€ de ventas inducidas vinculadas a deportes (frente a las 120.000 de 2017), repartidas principalmente en zapatillas running, sneakers, pulsómetros, pulseras de actividad, palas y zapatillas de pádel.

Por sectores el running se lleva la palma con un 65% de las ventas, seguido por el pádel y sneakers con un 18% y un 17% respectivamente. En números totales en 2017 se vendieron a través de los portales Runnea 1770 productos frente a 2573 de este año.

Estos números sirven para extrapolar a grandes rasgos lo que puede haber supuesto el Black Friday en el sector deportivo. Crecimientos en ventas en torno al 40%. Pero como se han repartido las ventas a lo largo de estos 9 días.

¿Qué días se ha vendido más?

El viernes negro (23 de Noviembre) ha repetido como el día de mayor número de ventas de estos 9 días de Black Friday. Y si se comparan con los datos de 2017 se puede ver que la curva cambia poco pero el cambio es significativo. El viernes es el día fuerte de ventas pero especialmente este año. Es decir, en 2018 se han concentrado un mayor número de ventas en tanto por ciento el día 24 de Noviembre en comparación con la proporción de 2017. El segundo día con mayor número de ventas no es el Cyber Monday curiosamente, sino el jueves previo al Black Friday.

Los usuarios prefieren esperar al viernes negro para hacer sus compras en vez de repartirlas a lo largo de la semana

La conclusión que se extrae es que los usuarios prefieren esperar al viernes negro o incluso el día antes que hacerlo durante el resto de días de promoción (incluido el Cyber Monday) . Este dato se corrobora con el hecho de que el martes previo al viernes 24 hubo menos ventas en 2018 que en 2017 y las cifras del Cyber Monday son muy similares en ambos años. Sin embargo el crecimiento el jueves 22 y viernes 23 es mucho mayor en 2018 que en 2017.

¿Cuál ha sido el descuento medio?

Otro de los datos interesantes que deja esta semana negra es el descuento medio que han aplicado los comercios online que se han analizado. Según los datos recopilados entre más 300.000 precios diarios es que el descuento medio real ha sido de 36%. Y es que frente a marcas que apostaron por descuentos reales incluso con descuentos sobre producto ya rebajado, otras optaron por hacer descuento sobre PVP con lo que la sensación de descuento era menor para el usuario. Tiendas como Nike.com o Amazon.es llegaron a descuentos de 60% reales y otras como Adidas.es o New Balance se quedaron en 30% y 40% de media.

Tiendas como Intersport, RunnerINN, Forum Sport, Alltricks hicieron fuertes descuentos de hasta un 70% en ciertos productos que han sido las grandes estrellas en ventas en sus plataformas digitales. Es decir apostar por ciertos productos gancho con un gran descuento para conseguir la atracción hacía otros productos aprovechando esa venta.

¿Qué productos han sido las zapatillas más vendidas del Black Friday 2018?

En el apartado de productos más vendidos durante este Black Friday 2018, el producto más vendido a través de las plataformas de Runnea plataformas web ha sido:

Nike Pegasus 35. Ha sido la gran ganadora de la semana. La tienda oficial de Nike apostó por poner su zapatilla estrella en ventas a 58€ (modelo masculino) y 52€ en ciertos modelos femeninos. Con seguir una zapatilla de 120€ de PVP a 58€ la han aupado al primer puesto de este ranking. 


Siguiendo con zapatillas running, la segunda zapatilla más vendida ha sido la Asics Gel Nimbus 19 


En tercer lugar las Nike Vomero 13 y Asics Gel Nimbus 20 empatadas a ventas
 Adidas Solar Boost y Nike Zoom Pegasus Turbo con una diferencia de 3 ventas entre ellas. 
• Y en 50 lugar las Brooks Ghost 11 que tuvo precios espectaculares en tiendas como Intersport, RunerINN o Amazon, seguido muy de cerca por las New Balance 1080v8. 


Los pulsómetros y smartwacth más vendidos del Black Friday 2018 


En el apartado más tecnológico de deportes, los pulsómetros al igual que en 2017 han sido también estrellas en ventas durante este Black Friday. ¿Pero quién ha sido el ganador? 
• Garmin Forerunner 735xt por 199€ en Amazon ha sido la estrella en ventas. mejor precio histórico en todo el año de este reloj multideporte.


Polar M430, un reloj GPS con medición de frecuencia cardiaca en la muñeca por debajo de 130€

Garmin Forerunner 235, con un precio de 169€ alcanzó su precio más bajo del año en este Black Friday


Suunto Spartan Sport Wrist HR que se quedó en 229€ también en récord histórico en precio más bajo este año.

En el apartado de pulseras de actividad, no hay grandes vencedores. Muchas ventas de pulseras de bajo coste por debajo de 25€. Y en smartwatch, 3 destacados: Fitbit Versa, Fitbit Ionic y Huawey Watch 2.

En resumen, un Black Friday que parece tiende a concentrarse en el viernes negro como día de mayor número de ventas. Tiendas online que apuestan por un número pequeño de ofertas muy potentes que sirven de tracción para los clientes. Amazon que sigue apostando por la tecnología con relojes deportivos a buen precio pero con la sensación de que es necesario filtrar mucho para encontrar gangas y la tienda oficial de Nike que apostó claramente por convertirse en la superventas de la semana con descuentos de más de 50% en muchos de sus productos estrella tanto en running como en lifestyle.

