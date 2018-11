La Dra. Carla Barber desvela el secreto de las 'celebs' para afinar su rostro y marcar sus pómulos Comunicae

viernes, 30 de noviembre de 2018, 10:03 h (CET) Victoria Beckam, Megan Fox, Jennifer Laurence O Mila Cunis son sólo algunas de las famosas que se han sometido a esta sencilla cirugía para remarcar sus pómulos y afinar sus facciones. Con ella, se consigue marcar los pómulos y afinar el rostro. La intervención dura unos 30 minutos y sólo requiere anestesia local Las bolsas de bichat son dos pequeñas bolsas de grasa situadas en las mejillas que tienen gran importancia en medicina estética por contribuir a configurar el espacio de la región media e inferior de la cara. Estas bolsas de grasa no son un tejido de sustento por lo que su eliminación no acarrea ningún efecto secundario.

Mientras que durante la infancia proporcionan aspecto de llenura a las mejillas, en la vida adulta siguen persistiendo, siendo más prominentes en algunas personas, dándole al rostro un aspecto más redondeado. La extracción de las bolas de bichat o bichectomía es una operación que consiste en su extirpación con la finalidad de lograr un efecto de rejuvenecimiento del rostro. Además, la intervención se realiza con anestesia local y a través del interior de la cavidad oral con la finalidad de que no quede ninguna cicatriz visible. El post operatorio no suele tener complicaciones más allá de inflamación en la zona. Pero se puede llevar vida normal a partir de las 48 horas de la intervención.

Según la Dr. Carla Barber “el objetivo de la extracción de las bolas de bichat es reducir el ancho de las mejillas, destacar los pómulos y afinar la cara”. Además se trata de “un procedimiento muy sencillo que dura aproximadamente 30 minutos y se realiza a través de unapequeña incisión, de apenas 1,5 cm, aproximadamente, en el lado interno de cada una de las mejillas”. Los resultados son increíbles pero no podrán apreciarse en su totalidad hasta despúes de 1 a 3 meses.

CLÍNICAS DR.CARLA BARBER

MADRID

Alonso Martínez 7, 1º Izqda. 28004 Madrid

LAS PALMAS

Pérez Galdós, 28. 35002 Las Palmas de Gran Canaria Plaza

¿Qué es una bichectomía o extracción de las bolas de bichat?



