Los Productores de Petróleo Africanos deben apoyar los esfuerzos de la OPEP para Restaurar la Estabilidad en el Mercado

viernes, 30 de noviembre de 2018, 10:26 h (CET) La African Energy Chamber (Cámara Africana de la Energía) insta a la Organización de Países Exportadores de Petróleo y otros productores mundiales de petróleo claves, incluida Rusia, a continuar con los recortes históricos de producción en la reunión de la OPEP del 6 de diciembre de 2018 para estabilizar el precio del petróleo Los precios del petróleo han bajado alrededor de un 20 por ciento en noviembre, y es probable que el mes registre el mayor descenso en un mes en los precios del petróleo desde el crac de 2014. Esto no es bueno para los productores de África y las economías africanas.

La Cámara insta a las naciones productoras africanas, tanto las que son miembros de la OPEP como las que no son miembros de la OPEP (Non-OPEC) a que expresen con una sola voz en apoyo de la política de la OPEP para estabilizar el mercado.

'Esta nueva caída en los precios del petróleo muestra claramente al mundo que el recorte del suministro global no se ha eliminado. El futuro del sector petrolero, y de hecho el futuro de la seguridad energética mundial, depende de la continuación de los recortes de producción liderados por la OPEP', dijo NJ Ayuk, Presidente de la African Energy Chamber.

Las naciones productoras de petróleo, muchas de las cuales se encuentran en África, corren un riesgo particular de sufrir dificultades económicas si el exceso de oferta continúa y los precios se contraen. Tales países incluyen Nigeria y Angola, dos de las economías más grandes del África subsahariana, así como Guinea Ecuatorial, Camerún, Congo, Gabón, Sudán del Sur, Argelia, Libia y Ghana. Otros países clave que están invirtiendo en próximos megaproyectos, como Mozambique, Uganda y Senegal, podrían enfrentar retrasos en los proyectos debido a los bajos precios del petróleo.

La histórica Declaración de Cooperación, liderada por el Secretario General de la OPEP e hijo de África, S.E. Mohammed Sanusi Barkindo, que fue firmada en 2016 por los países de la OPEP y 10 países no pertenecientes a la OPEP y que ya ha sido extendida en varias ocasiones, expirará a fines de 2018.

"A la histórica Declaración de Cooperación se le atribuye en gran parte el rescate de la industria petrolera del colapso y el retorno de la seguridad económica a las naciones dependientes del petróleo, muchas de las cuales se encuentran en África. Abandonar este acuerdo extraordinario ahora, solo vería aumentar la producción y saturar la oferta en el mercado, lo que anularía e invalidaría cualquier progreso logrado en los últimos dos años", afirmó Ayuk.

"Cuando el mercado del petróleo está en crisis, el camino hacia la dignidad y la prosperidad se cierra para muchas familias africanas. Esto deja a muchos africanos, particularmente a aquellos sin títulos superiores, a que tengan que trazar su propio camino, donde antes existían oportunidades y sendas claras y alcanzables hacia una vida plena y próspera", continuó Ayuk.

La opinión de muchos africanos sobre la OPEP y el sector energético ha dado un salto cualitativo muy positivo, ya que las personas reconocen la fuerte interconexión entre el sector del petróleo y el gas, las economías africanas y el sueño emprendedor africano.

"La African Energy Chamber está a junto a la OPEP y los consumidores, y continuaremos trabajando con nuestros miembros para concienciar al público sobre la necesidad de una estabilidad duradera en la industria petrolera".

"Creemos firmemente que la Declaración de Cooperación de 2016 rescató a la industria del petróleo y el gas y a muchas economías africanas de un inminente colapso. Esto debería continuar la próxima semana en Viena, Austria".

