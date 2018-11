Qué pedir en la comida de empresa si estás a dieta y no quieres privarte de nada Tips saludables para comer sin dejar de disfrutar Redacción Siglo XXI

@DiarioSigloXXI

viernes, 30 de noviembre de 2018, 13:15 h (CET) Dieta y vida social son una pareja complicada, ya que controlar el apetito cuando una está en casa sola y solo tiene lechuga y pavo en la nevera es mucho más fácil, que cuando llega la temporada de Navidad, donde comer y beber se convierte en parte fundamental de la celebración tanto con amigos, familia y compañeros del trabajo. Con este plan, ¿quién se atreve a continuar la dieta?

Si este año te has propuesto no saltártela por nada del mundo, pero tampoco quieres quedar como la “sosa” de la oficina. Nerea Rodriguez, Wellness Expert de Barceló Portinatx, te da las claves para pedir platos saludables alejados de la típica ensalada y del agua con gas, (por favor).

1. La bebida Para beber pide una copa de vino blanco y agua mineral. El truco está en combinar ambas bebidas para que la copa de vino blanco te dure más de lo habitual y no pasarte con las copas. Tip: “Tómate sólo una copa de vino y a poder ser que sea seco porque contiene menos azúcar y, por lo tanto, menos calorías”- explica Nerea Rodriguez. Y en la medida de lo posible es recomendable evitar los refrescos light porque, tal y como apunta Nerea Rodríguez, “tienen un efecto negativo en nuestra microbiótica intestinal y aumenta la ansiedad por comer dulce".

2. Platos para compartir Sírvete siempre en el plato, nunca picotees. “En cuanto lleguen los platos, selecciona los alimentos más saludables de la mesa y sírvelos en tu plato. Evita siempre los fritos, rebozados o con salsa y decántate por platos fríos como ensaladas, carpaccio, tartar o sashimi.”- recomienda Nerea Rodríguez, Wellness Expert de Barceló Portinatx.

3. Pan, ¿sí o no? “Puedes comer pan, pero solo una pieza pequeña, ya que no hay que renunciar a una cantidad mínima de 100 gramos de pan al día, incluso en dietas de adelgazamiento.” - explica Nerea Rodriguez.

Para mantener el control de peso a largo plazo es importante llevar una dieta equilibrada en la que no falten los hidratos de carbono y el pan suministra, en una cantidad moderada de energía, cantidades muy apreciables de macro y micronutrientes. Por tanto, debemos disminuir la ingesta total de calorías pero de forma proporcionada, de tal manera que mantengamos la estructura de una dieta equilibrada.

4. Selección del plato principal Las comidas de empresa suelen tener platos principales cerrados, dando a elegir entre carne o pescado. “Si es así, pide siempre el que sea a la plancha y sin salsa. En el caso, de que no haya o sean ambos con salsa, pide al camarero que te la sirva en un cuenco aparte.”

5. El postre Si de esto no te puedes privar ni por asomo, intenta siempre compartir un poco de tarta o helado con alguna compañera. “Tras el postre es bueno terminar con una taza de té verde, ya que ayuda en el proceso de pérdida de peso porque contiene cafeína, catequinas y polifenoles que ayudan a acelerar el metabolismo, haciendo con que el organismo gaste más energía, facilite la digestión, regule el intestino y combata la retención de líquidos.”- afirma Nerea.

6. Las copas Y sí, llego la hora de la verdad, si quieres acompañar a tus compañeros durante la celebración evitando el alcohol, prueba el Fake-tonic: tónica con limón. "El Fake Tonic tiene el mismo aspecto que el Gin Tonic y además engañará a tu paladar si estás acostumbrado al sabor amargo de la tónica, ya que te sabrá muy parecido. Con esta bebida no solo evitarás el alcohol, sino también las bebidas azucaradas como la Coca-Cola."-afirma Nerea.

