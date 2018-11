Descubre estos sitios de Brunch en Barcelona Una moda que aquí se entendería como el almuerzo tardío Redacción Siglo XXI

@DiarioSigloXXI

viernes, 30 de noviembre de 2018, 07:32 h (CET) Te levantas tarde, pero no quieres desayunar. Y tampoco quieres aún comer. Pero tienes hambre. El gran dilema de la sociedad contemporánea. En Miniguide le damos solución a este problema: Brunch.

El Brunch es lo que aquí se entendería como el almuerzo tardío y se ha extendido por Barcelona con infinidad de ofertas y opciones. Muchos bares y restaurantes de la ciudad se han apuntado a la moda del 'brunch'. Desde Miniguide, la guía de ocio y cultura de Barcelona de habla inglesa, os descubrimos hoy tres Brunch en Barcelona que no te puedes perder. ¡La comida está lista!

TRÓPICO Un oasis en una zona sórdida. Trópico rinde homenaje a la comida y bebida tropical de todo el mundo. Encontrarás platos desde Asia a las Américas, pero no comida de fusión; la autenticidad de la cocina de cada región es respetada aquí.

Además de tomar el brunch, en Trópico también puedes cenar ceviche, yuca frita o una hamburguesa caribeña, aunque preferimos su famoso brunch cualquier día de la semana (disponible hasta las 5 de la tarde) para comer arepas con perico, crêpes magrebíes o un tazón de bayas de açaí amazónico. Preparan recetas tradicionales de brunch como panqueques y huevos Benedict. Compleméntalo con un zumo de fruta recién exprimido, un batido o un cóctel.

Los fundadores sudamericanos, Rafa y Rodrigo, tienen antecedentes creativos y eso se nota: Muebles nórdicos, lámparas vintage y flores se combinan con blancos, verdes y marrones para lograr un magnífico efecto. Trópico es un mapa en el que se refleja un mundo sin fronteras - si todos lo vieran de esa manera.

CARAVELLE En Caravelle todo está “hecho en casa", recetas caseras que van desde pepinillos y refrescos hasta carnes ahumadas y salchichas curadas. ¡Hasta las cervezas son caseras!. Por ello, no es de extrañar que Caravelle nos haya robado el corazón. Para aquellos que han caído en el encanto de la especialidad de la casa, la cerveza Galactic Pale Ale y la Mixtape Lager, que se han vuelto increíblemente populares, hay una gran y deliciosa noticia: ¡el equipo de Caravelle ahora tiene su propia cervecería en el lugar!

Con la ayuda del maestro cervecero Ben Krutanooch de Krut, están elaborando unos modestos 1.000 litros al mes, mientras se mantienen fieles a su filosofía original: crear cervezas equilibradas y bebibles que se adapten al consumo social diario. "Si no puedes beber tres botellas sin cansarte de ellas, entonces no las prepararemos", dice el cofundador Zim.

Acompaña la crujiente Mixtape "New-World Pilsner" Lager o la sabrosa Peachy Keen Ale con tacos y tostadas, o bebe el audaz pero bellamente equilibrado Midnight Run IPA con una hamburguesa con queso para un éxito de satisfacción sin concesiones. Esto sí es felicidad.

CUP&CAKE A medida que la moda de las magdalenas y cupcakes se ha ido calmando, Cup&Cake ha perdurado como fabricante de los mejores pasteles en miniatura de la ciudad con sus recetas caseras. El propietario, Manex, fundó Cup&Cake en 2010 para recuperar el papel de pastelero tradicional, bajo la filosofía "confiamos en las abuelas".

Los pasteles se elaboran con pocos ingredientes, por lo que para obtener la masa perfecta, Cup&Cake utiliza sólo lo mejor: Chocolate Valrhona, leche fresca y mantequilla de producción local, y harina ecológica. El resultado: cupcakes impecables, incluyendo las variedades de terciopelo rojo, zanahoria y tiramisú. También hacen galletas, brownies, panecillos, croissants y sándwiches con pan casero.

Y qué mejor compañero que un café de Cafés El Magnífico, galardonado con el premio "Mejor Espresso de España"? Bendecidos nos hallamos.

He aquí nuestras recomendaciones para hacer un brunch, ese invento de los Dioses que hará que tu dilema de ¿qué como a las 12h después de haber dormido a pierna suelta? desaparezca. Tanto si eres de Barcelona como si solo estás de paso, hacednos caso: ¡El Brunch ha llegado para quedarse! No dejes de probar los mejores Brunch Barcelona. Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Comer, un placer que reside en el cerebro y no en el paladar El acto de comer está fuertemente ligado a los diferentes estímulos que percibimos y constituye una experiencia multisensoria Los regalos deportivos suben puestos en las listas de Navidad Si aún no te has decidido qué regalar es importante que tengas en cuenta la lista de regalos más deseados estas navidades. Cada español gastará 253 euros en regalos de Navidad La compra de regalos navideños supone un momento de alegría para el 73% de los españoles ¿Sabemos realmente el tiempo que empleamos en limpiar? No somos conscientes de todo el tiempo que hemos de dedicar a nuestro hogar ¿Qué son los Slots? y ¿dónde están los mejores? Ya no tenemos que ir al bar de la esquina si no queremos, ni tampoco estamos obligados a gastar dinero en estos juegos