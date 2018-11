El muñeco de serrín El de Sánchez en un Gobierno que está en tenguerengue. Pedro es un funámbulo que camina por la cuerda floja sin red Manuel Villegas

viernes, 30 de noviembre de 2018, 00:10 h (CET) En mi tierra se ha usado desde tiempo inmemorial el serrín mezclado con una poca de agua para fregar y limpiar el suelo. Hoy, doy por hecho, que hay muchos más y mejores productos que cumplen esa función, pero como el serrín ha sido un limpiador eficaz en las tareas domésticas, es de justicia reconocerle sus cualidades como lustrador de pavimentos.

También este desecho de las carpinterías y las serrerías se ha empleado, para, cuando no había juguetes tan sofisticados y electrónicos, como hoy, rellenar el cuerpo de muñecos que eran la delicia de las chiquillas.



En esta utilización es en la quiero centrarme en este escrito. Alguien puede ser que me pregunte ¿por qué traes a colación esta materia desechable?. Bien, tiene su explicación en el momento que escudriñemos de qué está compuesta la mente de Pedro Sánchez.



Todos los pensamientos y planteamientos de este hombre se desmoronan y descomponen cual el serrín al igual que cuando abrimos un monigote relleno de esta materia prescindible. No resiste ni el mínimo análisis crítico de las afirmaciones, aseveraciones o manifestaciones que ha hecho durante los pocos meses que los separatistas, golpistas y terroristas (entiéndase EH BILDU), lo auparon al Gobierno de nuestra desventurada España (digo desventurada porque no nos ha podido a los españoles ocurrir adversidad mayor. Si malo fue Zapatero, peor es éste).



Es el hombre de las mil afirmaciones y contradicciones. Por igual dice que se desdice. No tiene una idea aprovechable, pues, en el momento que la concibe y la expone, acto seguido la desecha y no la mantiene Exponer todas las veces que se ha rectificado a sí mismo podría ser materia para escribir un tratado, por ello sólo espigaré algunas de las más significativas.



La primera y más lesiva de todas es la que emitió el mismo día en el que fue aupado por los enemigos de España al Gobierno de nuestra Nación. En ese mismo momento manifestó que convocaría elecciones “cuanto antes” (palabras textuales), cosa que avalaron sus fieles colaboradores.



De ese “cuanto antes” ha pasado a agotar el tiempo que queda de legislatura, si es que, dadas las circunstancias actuales, no se ve obligado a convocar elecciones. Cuando estaba en la oposición prometió que las concertinas de las vallas de Ceuta y Melilla, por cierto, colocadas por Zapatero, serían retiradas si llegaba al poder. Desde que comenzó a gobernar, aún no han sido eliminadas También cuando era oponente, exigía que se publicase la lista de amnistía fiscal de Montoro, cosa a la que se ha negado pertinazmente.



De la misma manera se comprometió, pocos días después de entrar en el Gobierno a abordarla reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana, la llamada ley mordaza., que se encuentra en el limbo de lo no realizado, como tantas otras.



También, cuando no gobernaba, expresó que la reforma laboral sería lo primero que llevaría a cabo el PSOE. Su Ministra de Trabajo Magdalena Valerio, como es lógico, respaldada por él, ha dicho que “l.



De la acogida del Aquarius, que puso en compromiso a Italia y Malta, pues, por las aguas en las que se encontraba la flotilla, pertenecía a estos países, se ha pasado a la expulsión “en caliente”, o a la no recepción, como está ocurriendo con el barco de Santa Pola.



El de Sánchez en un Gobierno que está en tenguerengue. Pedro es un funámbulo que camina por la cuerda floja sin red.

Su Gabinete ha sido el más efímero de la historia de la Democracia, ya que Máxim Huerta, ministro de Cultura y Deporte, se vio obligado a dimitir a los seis días de haber sido nombrado, pues pesaban sobre él dos sentencias impuestas en 2017, por haber defraudado a Hacienda 218.322€. Yo me pregunto ¿Pedro Sánchez desconocía que sobre su ministrable había recaído una multa, como consecuencia de estas sentencias? ¿Maxìm, después de esta decisión judicial, se consideraba digno de ocupar un Ministerio?



Esto es el “Retablo de las Maravillas” Otra Ministra que se ha visto obligada a dimitir, apenas a los cien días de ser nombrada, ha sido Carmen Montón que no ha tenido más remedio que dejar el cargo, por haberse descubierto irregularidades en su Máster de Estudios Interdisciplinares de Género, de la Universidad Rey Juan Carlos e indicios de plagio de su trabajo Fin de Máster. Una cosa así como el “doctorado” Pedro Sánchez, lo que ocurre es que éste es más proclive a la indignidad y, cual lapa, se aferra a sillón del Gobierno.



Algunos de los ministros que continúan todavía, están bajo investigación por encontrarse implicados en casos de fraude. Enumerarlos a todos no es necesario ya que los conocemos. Del caso de las bombas vendidas a Arabia Saudí, es mejor no hablar por el inconmensurable ridículo que ha hecho esta persona.



Vergonzoso es el caso de los Presupuestos para 2019, pues, a pesar de corresponder a la oposición, está dispuesto a prorrogar los del PP, con tal de mantenerse en el poder.



Este hombre inestable, irreflexivo, sin unos principios fijos que mantener, pues, si pensase lo que dice, no diría lo contrario en menos de veinticuatro horas, es el que nos gobierna, es el que rige los destinos de nuestra desdichada España (desdichada porque estamos en sus manos), a pesar de estar cometiendo tantos dislates y despropósitos.



Dicen que los ciudadanos tienen los políticos que se merecen. Esto sería cierto si se tratase de los que han sido votados, pero esta persona no merecedora de gobernar nuestro destino, no ha sido elegida en las urnas. Se ha montado en el machito de dirigir a los españoles después de haber llegado a un pacto indigno y vergonzoso con los aquellos cuyo propósito es destruir nuestra Patria. Está apoyado por terroristas y separatistas. ¿Cabe mayor traición a cualquier país?



