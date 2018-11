Canales mete al Betis en dieciseisavos Los verdiblancos, que fallaron un penalti, derrotan al Olympiacos en un plácido partido Redacción Siglo XXI

@DiarioSigloXXI

jueves, 29 de noviembre de 2018, 23:13 h (CET) El Betis certificó su clasificación para los dieciseisavos de final de la Liga Europa tras imponerse al Olympiacos griego (1-0) en la quinta jornada de la fase de grupos gracias a un solitario tanto de Sergio Canales al borde del tiempo de descanso.

El conjunto de Quique Setién mereció ganar con más holgura. Sanabria pegó un zapatazo al larguero, Sergio León falló un penalti y Tello erró en un mano a mano muy claro. Sin embargo, la intriga se mantuvo en el Benito Villamarín hasta el último suspiro. Los helenos bien pudieron empatar en varias acciones al final del choque.



La más peligrosa fue un remate de Cissé que botó a escasos centímetros de la portería defendida por Joel Robles. Antes, un batiburrillo de piernas en el área generó un extraño 'runrún' en la casa de los verdiblancos, que se llevaron los tres puntos pero no acabaron con el sinsabor que está provocando el equipo este año.



Muy certero en Europa, pero titubeante en Liga, donde está más cerca del descenso que de los puestos privilegiados. Este jueves entregó una buena versión, sobre todo en la primera mitad. Sergio León tuvo el 1-0 en sus botas al cuarto de hora, pero José Sá se erigió en protagonista con una doble parada a su lanzamiento y posterior rechace.



Lo intentó también Lo Celso con algún disparo lejano, pero sobre todo haciendo jugar al resto del equipo. El centrocampista argentino, a sus 22 años, desprende un criterio excelente para hacer más fácil la vida de sus compañeros, además de tener un guante en sus pies. Juega cómodo, no le importa la presión y siempre encuentra la opción más ventajosa.



Entre el rosarino y Sergio Canales, el Betis tiene muchos quilates en la zona ancha. El de Santander creció con el paso de los minutos y fue el encargado de marcar el único gol del encuentro con un disparo cruzado que se fue envenenando según encaminaba hacia la meta. Canales aprovechó su buen golpeo para poner el 1-0 con un tremendo zurdazo.



El Olympiacos contestó muy rápido, a dos minutos del descanso, con un remate de Fortuny que despejó Mandi bajo palos. Y, sobre la bocina, una falta que despejó Joel con los puños. Una reacción que dio vida a los griegos, sobre todo en la segunda mitad con la presencia de Miguel Ángel Guerrero, el ex del Leganés y del Sporting.



OLYMPIACOS APRIETA AL FINAL

El cuadro de Pedro Martins probó suerte con una referencia como 9, aunque no estuvo cómodo hasta el tramo final del partido. El Betis aprovechó las dudas de su rival para generar más ocasiones. Sanabria la rompió contra el larguero en una jugada personal y Tello estuvo lento en definir cuando tenía todo para el 2-0 y haber tranquilizado a la parroquia verdiblanca.



Sin embargo, nada de eso pasó, ni tan siquiera un tiro de Inui en el minuto 89 certificó el billete para la siguiente ronda hasta el pitido final del árbitro. Ahora, el conjunto helipolitano tratará de cerrar la primera posición, para lo cual le valdrá obtener ante Dudelange el mismo resultado que coseche el Milan para terminar líder.



FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: BETIS, 1 - OLYMPIACOS, 0 (1-0, al descanso).

--ALINEACIONES.

REAL BETIS: Joel; Mandi, Bartra (Javi García, min.74), Sidnei, Junior, Tello (Barragán, min.82); William, Canales, Lo Celso; Sanabria y Sergio León (Inui, min.62).



OLYMPIACOS: José Sá; Elabdellaoui, Cissé, Vukovic, Tsimikas; Camara, Bouchalakis (Guerrero, min.58), Guilherme (Natcho, min.81); Nahuel (Vrousai, min.74), Podence y Fortounis.



--GOLES:

1 - 0, min.39, Canales.

--ÁRBRITO: Sergey Karasev (RUS). Amonestó con tarjeta amarilla a Cissé (min.18), Nahuel (min.24), Bouchalakis (min.25) y Elabdellaoui (min.82) en el Olympiacos; y a Bartra (min.29), Mandi (min.73), Sanabria (min.75), Canales (min.87) y Lo Celso (min.87) en el Betis.



--ESTADIO: Benito Villamarín. 37.722 espectadores.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Pedro Sánchez da el visto bueno para que la final de la Copa Libertadores se dispute en el Santiago Bernabéu En el fin de semana del 8 al 9 de diciembre El Athletic 'olvida' la Liga con una goleada al Huesca en dieciseisavos de final Los de Eduarzo Berizzo, que no ganaban desde mediados de agosto, se desquitaron de sus dudas Un mal Barça evita el suspenso con triunfo y liderato El Barça, superado, impuso su poderío goleador El Atlético se divierte (2-0) Griezmann volvió a marcar en Champions Bayern, Ajax y Manchester United cierran su acceso a octavos Empate entre Olympique Lyonnais y Manchester City (2-2)