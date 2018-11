5 lecciones de estilo de la diseñadora Blanca Blázquez para deslumbrar en las ocasiones especiales

Las luces navideñas ya están colgadas y los anuncios de perfumes en televisión y en marquesinas publicitarias han dado el pistoletazo de salida a la llegada de la inminente temporada navideña. Con vistas a las próximas fiestas, cenas y celebraciones, la diseñadora de zapatos Blanca Blázquez ha elaborado su lista de consejos y tips sobre cómo asegurar un look único y exclusivo en las salidas sociales de las próximas semanas Como especialista en estilo y personal shopper, antes de convertirse en diseñadora, Blanca aconsejaba a sus clientas estudiar los colores y tendencias de moda que más se ajustaran a su físico y más las favorecieran, para asegurarse un hueco en el paraíso del buen gusto. "No te lances a las últimas tendencias como a la desesperada; estúdiate, escucha tu cuerpo". Su experiencia le había hecho dejar de comprar ropa en las grandes casas comerciales y en ciertas marcas que, a pesar de ser de lujo, ya no le podían garantizar looks exclusivos además de sofisticados. A nadie le gusta repetir modelo con otras invitadas de una fiesta, un cóctel, una alfombra roja o una recepción.

A raíz de esta experiencia, Blanca ha elaborado un lista de los 5 factores a tener en cuenta para ofrecer una imagen única:

Buscar marcas pequeñas, exclusivas, tipo boutique, con un único o pocos puntos de venta. Así se evitará escoger modelos con grandes tiradas, que hagan correr el riesgo de encontrarse con un 'clon' en la cena de empresa en el mejor casino de la ciudad.

Los básicos están sobrevalorados. Se acaba pasando desapercibida con tanta discreción y perfil bajo. Apostar por la justa proporción de prendas o complementos de estética inesperada y/o rompedora.

Retar a las tendencias. No llevar prendas o complementos de tendencia no quiere decir que se esté anticuada o demodé. Hace singular. Atreverse con esa silueta atípica y atemporal, con ese accesorio más que sofisticado que roba toda la atención en cada soirée.

Buscar que las prendas estén hechas con precisión, maestría y resulten en modelos únicos. Si algunos de los materiales usados son lujosos y ya no se encuentran fácilmente a la venta por ser deslumbrantes o antiguos (o ambos), será mucho más difícil de copiar y comercializar indefinidamente por las marcas de pronto moda. Adiós, cadenas y franquicias de estilo con materiales de mala calidad. Bienvenidos, detalles vintage, qué bien personalizan.

Apostar por prendas y complementos que hagan sentirse bien. No solo al mirarse al espejo, sino literalmente que velen por el bienestar. Chaquetas de tejidos técnicos especiales para bloquear las ondas electromagnéticas del móvil; usar colores que proyecten el imbatible estado de ánimo o los zapatos con plantillas que activan los chacras y puntos energéticos en cada pisada.

Que dos invitadas coincidan con el mismo look en una misma fiesta no es plato de buen gusto para nadie. Tras una serie de experiencias personales y como apasionada de la moda que es en todas sus vertientes, Blanca decidió tomar la iniciativa y creó su propia marca de calzado. Además, como experta en Reiki, decidió dar un paso más en el diseño de sus zapatos y cuidar la parte interior tanto como la exterior. Creó unas plantillas especiales que activan los chacras con cada pisada, a través de las aplicaciones de estrellas que ejercen una leve presión en los lugares estratégicos de la planta de los pies, con objeto de activar los puntos energéticos. También quiso poder mirar a los ojos a sus clientas cuando les asegura que se llevan un producto muy exclusivo. Y ella, trás la creación de su colección de zapatos, puede hacerlo. "No serás la única mujer con este número de pie. Pero sí serás la única en llevar este modelo de mi colección Blanca Blázquez en tu tamaño. Porque son tan exclusivos que, de cada modelo, solo he fabricado un número entre las tallas 35 y el 41". Su colección está a la venta en www.blancablazquez.com y sus clientas están encantadas porque saben que con estos tips y los zapatos Blanca Blázquez, no se encontrarán con clones de estilo.

