MyInvestor se alía con Bnext para ofrecer productos financieros a los clientes de su marketplace Comunicae

jueves, 29 de noviembre de 2018, 14:31 h (CET) El neobanco español, lanzado a finales de 2017, se convierte así en la primera entidad bancaria que apuesta por este modelo de colaboración con una fintech. Su Cuenta Remunerada y su Hipoteca sin gastos ni comisiones se integran en la oferta que los usuarios pueden contratar a través de la app de Bnext El neobanco digital MyInvestor ha alcanzado un acuerdo pionero con Bnext, el primer marketplace español de productos financieros, con el fin de incorporar algunos de sus productos estrella dentro de la oferta que este centro comercial virtual ofrece a sus clientes.

Uno de esos productos es la Cuenta Remunerada MyInvestor, una cuenta gratuita, sin comisión de apertura ni de mantenimiento, ni condiciones de domiciliación de nóminas o recibos. Además, ofrece una remuneración del 1%TAE, 1%TIN, lo que quiere decir que de cada 1.000€ que el cliente mantenga durante un año en la cuenta recibirá 10€. Esta remuneración, la más alta del mercado, aplica desde el primer euro y hasta un máximo de 15.000€, y la liquidación se realiza de forma mensual.

Los usuarios de Bnext pueden contratar esta cuenta desde la sección de Inversión de la app. Asimismo, MyInvestor también les permite invertir en perfiles de inversión de gestores estrella, beneficiándose de una tarifa plana en la comisión de gestión de su cartera.

El otro producto incorporado al marketplace de Bnext es la Hipoteca MyInvestor, la primera que corre con absolutamente todos los gastos del proceso de contratación que hasta ahora pagaba el cliente, incluida la tasación. Se trata de una hipoteca a 25 años con un tipo de interés de Euribor+0,89%, y un tipo fijo los primeros 12 meses del 1,79%. No tiene ninguna vinculación ni obligación de compra de otros productos bancarios.

La compañía ofrece también una hipoteca a tipo fijo con una TIN anual del 2,20% a 20 años y del 2,35% a 25 años. Ambos productos están dirigidos a familias con ingresos mensuales netos iguales o superiores a 4.000€ y con necesidades de financiación del 70% del valor de tasación o del valor de compra (el menor de los dos). Esta hipoteca tampoco tiene gastos ni obligaciones de contratación de otros productos bancarios, ni siquiera exige domiciliar la nómina.

Para Guillermo Vicandi, CEO de Bnext, “con este acuerdo estamos haciendo historia, pues por primera vez una entidad bancaria se integra en una fintech, sin absorberla ni considerarla enemiga. Hemos alcanzado un modelo de simbiosis win-win en el que ambas entidades aportan beneficios a sus clientes, ofreciéndoles la oportunidad de elegir y proporcionándoles una mejor experiencia de usuario”.

Por su parte, Gabriela Orille, Directora de MyInvestor, se muestra orgullosa de ser pioneros en este modelo de relación banco-fintech: “Los business models del sector bancario se están rompiendo, todo cambia y nos obliga a buscar nuevos modelos de colaboración. MyInvestor trata de liderar esta corriente, apostando por la innovación no sólo en el producto, sino también en el modelo de relación con el cliente, el delivery y la forma de consumo de los servicios financieros”.

