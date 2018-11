Más de 4000 alumnos de 90 nacionalidades inician el curso en EAE Business School

Los nuevos másteres de EAE abarcan temáticas como el Design Thinking, el Big Data, la emprendeduría o la comunicación y la responsabilidad social corporativa, entre otros. El 52% de los alumnos de EAE son mujeres mientras que el 48% son hombres y la mayoría son de procedencia europea (57%) y americana (39%) EAE Business School (www.eae.es) inicia el nuevo curso académico 2018-2019 con la llegada de más de 4000 nuevos alumnos de 90 nacionalidades distintas, un 24% más que el año pasado, repartidos entre en el campus de Barcelona y de Madrid, y también con la incorporación de nuevos masters, con un importante foco en la innovación en materias como Design Thinking y Customer Experience, Big Data, Emprendeduría, Comunicación y Responsabilidad Social Corporativa, que se cursan tanto en el campus de Barcelona como Madrid.

De los nuevos alumnos, el 57 % procede de Europa, un 39% de América, un 2% de África y otro 2% de Asia. El 52% de los alumnos son mujeres mientras que el 48% son hombres. Sus perfiles profesionales proceden de áreas diversas como la consultoría, el e-commerce, la ingeniería, las finanzas, la empresa, las ciencias de la salud, sociales, jurídicas y de la comunicación, entre otros.

Más de 340 empresas han visitado EAE para reclutar alumnos

Desde el área de Carreras Profesionales, se han gestionados más de 6.000 ofertas de prácticas y de trabajo a los 1.486 alumnos que lo han solicitado y se han firmado más de 1.600 convenios con empresas. Los alumnos han podido participar en actividades de asesoramiento profesional y eventos de reclutamiento como Company Days, la Talent Week, el Foro Online de Empleo y se han celebrado más de 300 workshops sobre empleabilidad y marca personal.

Un total de 100 alumnos de EAE se han incorporado, a lo largo de este año, a programas de talento de compañías como Adidas, Coca-Cola, LVMH, etc. Por ejemplo, en el programa Inside de LVMH, un grupo de EAE quedó finalista con el primer bolso sostenible del mundo del lujo, que por medio de fotosíntesis de microalgas marinas, transforma dióxido de carbono (CO2) en oxígeno puro (O2), simulando un bioreactor de algas natural.

Desde el departamento de Carreras Profesionales, también se potencia la emprendeduría con iniciativas como la aceleradora EAE Lab. En la pasada edición, se incubaron 8 proyectos, cuatro de los cuales están en el mercado. En esta nueva edición, se han elegido 8 proyectos más para su incubación: un software para emprendedores y mentores; un asistente personal de formación, entrenamiento, y desarrollo e-learning; un directorio de negocios veterinarios y facilita el control de la salud de las mascotas; una plataforma enfocada a inversores y emprendedores para mitigar el riesgo de la inversión en empresas; una solución de marketing personalizable para las empresas que quieran posicionarse en el sector de los eSports; un modelo de servicio de storage on-demand para servicio de alquiler de espacios trasteros que conecta los dos tipos de usuario, una plataforma web de empleabilidad que conecta Pymes con equipos de profesionales innovadores y una aplicación social que forma tribus para cumplir objetivos.

Todos estos proyectos disponen de espacios físicos con equipamiento; asesoramiento administrativo, contable, legal y laboral y 25 horas de formación de Elevator Pitch con mentores y coordinadores. A cada proyecto se le asigna un coach para ayudar al desarrollo de competencias y gestión de equipo y un mentor de contenido y otro de seguimiento. Durante la fase de permanencia de los proyectos en la incubadora, el proyecto recibirá seguimiento y feedback de los coordinadores.

EAE Lab crea también espacios de networking entre los emprendedores de los diferentes proyectos así como empresas e instituciones a través de presentaciones, sinergias, comidas y actividades sociales. Los participantes también recibirán orientación y formación sobre herramientas financieras y acceso a instrumentos de crédito y financiación (mancaría, préstamos públicos, inversión privada, etc.). Al final del periodo de incubación, en febrero, se organizará el Venture Day, una presentación de los proyectos ante potenciales inversores.

Además, se organizarán los Liquid Building, unidades de trabajo para ayudar a los proyectos en diferentes líneas como Marketing & Sales, Branding, UX/UI, Trend analysis, Scouting, Biz development & Growth Hacking, Marketing Strategy; Operations, Workflow, Business Intelligence, Backoffice; y producto/IT, Product development, product management (Web, apps, Ecommerce).

EAE tiene más de 80 acuerdos con universidades internacionales

Por otro lado, EAE tiene acuerdos con más de 80 universidades y escuelas de negocio de 25 países del mundo. En 2018, se formalizó un acuerdo con Babson College (EE.UU), la escuela líder en emprendimiento a nivel mundial, según los rankings de Financial Times, la revista especializada Entrepneur Magazine o The Princeton Review. Este acuerdo permite, a los estudiantes de EAE Business School que cursen los Másters de Design Thinking y Customer Experience y de Empendimiento e Innovación, tener acceso al expertis de una de las escuelas más reputadas del mundo.

En este sentido, EAE tiene puesto el foco en la internacionalización con ocho programas residenciales en distintas universidades del mundo: Advanced Business Strategy, University of La Verne, California, USA; Supply Chain Management, Amsterdam School of International Business (AMSIB), Amsterdam University of Applied Sciences, Holanda; Retail & Services Marketing, Kean University, Nueva Jersey, USA; Innovation & Value Creation, Pace University, Nueva York, USA; Entrepreneurship, Babson College, Boston, USA; Human Resources in Transforming Organizations, Instituto Univérsitario de Lisboa (ISCTE), Portugal; Communication and Social Corporate Responsibility, Shri Dharmasthala Manjunatheshwara Institute for Management Development (SDMIMD), Mysore, India.

Más de 70 universidades han contado con profesores visitantes de EAE y se han realizado 12 reuniones de antiguos alumnos en países como Perú, México, Colombia, Ecuador, Argentina, entre otros.

Desde el punto de vista de la investigación, EAE Business School también desarrolla un amplio trabajo de investigación, innovación docente y divulgación. En total, EAE ha publicado 21 papers, 33 estudios divulgativos, 8 casos de éxito y ha participado en 25 congresos.

Entre sus trabajos, destacan la publicación de la Harvard Deusto Business Research, que dispone de un comité científico internacional con integrantes de distintas universidades españolas y del mundo; de la participación en congresos con ponencias y publicación de artículos de investigación, capítulos en libros y libros y la organización de congresos.

La escuela cuenta con grupos de investigación como el Interdisciplinar en Turismo (GRIT-EAE) y el de Comunicación estrechamente relacionado con el marketing que incluye relaciones públicas, protocolo, publicidad, comunicación interna, comunicación no verbal, digital y sus métricas. También está el Grupo de Innovación Docente (GID-EAE), cuyo objetivo es la mejora de la docencia y el desarrollo de la investigación de prácticas docentes en el contexto de la enseñanza de la administración de empresas. Además, cuenta con el Grupo sobre la aplicación del marketing en las empresas, nuevas tecnologías y derecho; y el grupo sobre emprendimiento y el Grupo sobre Dirección de Personas y Recursos Humanos.

Los nuevos masters de EAE Business School

EAE Business Schools lanza seis masters en las áreas de consumo, comunicación, desarrollo de producto y compliance. Con estas incorporaciones, el portafolio de EAE dispone de 27 programas full time, 14 part time, 6 global education y 3 grados. Estos programas cubren las áreas de conocimiento de MBA, Marketing, Comunicación, Recursos Humanos, Finanzas y Big Data. Los nuevos masters son:

El Máster en Design Thinking y Customer Experience se focaliza en el uso de herramientas y técnicas metodológicas para ponerse en la piel de clientes potenciales y detectar necesidades no satisfechas, con el desarrollo de la creatividad para solucionar problemas reales de negocio. Un máster para profesionales de la innovación delante del riesgo, el error y la incertidumbre. Los alumnos tienen la opción de realizar un residencial en Babson College, una de las universidades americanas con más prestigio en emprendimiento.

El Máster en Metodologías Ágiles y Desarrollo de Producto profundiza en el desarrollo ágil de nuevos productos mediante equipos de alto rendimiento orientado a la innovación, independientemente del sector o mercado. Además, este máster prepara para la Certificación Scrum Master (European Scrum) y el Agile Certified Practitioner (PMI-ACP) del Project Management Institute.

El Máster en Psicología y Comportamiento del consumidor tiene el objetivo de dar a los profesionales del marketing y a los emprendedores de nuevos proyectos las herramientas adecuadas para comprender el cambio en el consumo, en la sociedad y en la economía. Se abordarán la aplicación de diversos paradigmas, desde la economía conductual hasta el psicoanálisis, pasando por la psicología cognitiva y el puro análisis conductual y situacional a través de disponibilidad de grandes masas de datos.

El Máster en Compliance de EAE Business School está diseñado para formar expertos en cumplimiento normativo (compliance officer), respondiendo a una demanda cada vez más importante en el mercado. El master formará en identificar riesgos, analizar el impacto de los cambios normativos, determinar las medidas de prevención y correctivas frente a la corrupción, el fraude y el delito, formar a los directivos sobre las normas que influyen en el desempeño de sus tareas, elaborar planes de prevención que contribuyan a eximir posibles responsabilidades penales. El programa prepara también a los estudiantes para que obtengan la Certificación CESCOM®, emitida por la Asociación Española de Compliance ASCOM.

El Máster en Negocios Internacionales se basa en los cuatro elementos fundamentales de una educación comercial internacional exitosa: métodos y técnicas funcionales, desarrollo personal, la importancia de la toma de decisiones estratégicas de información y aspectos correspondientes a la creatividad y la innovación. Aptitudes necesarias para establecer roles en las firmas multinacionales y multiculturales de hoy en día, que participan en un entorno global en constante evolución.

Por último, el Máster de Patrocinio, Organización de Eventos y Protocolo de EAE Business School prepara a los alumnos para el dominio de los códigos que permiten llevar a cabo una adecuada proyección pública y el conocimiento integral de los instrumentos más eficaces para la definición y perfeccionamiento de las identidades, la visibilidad organizacional y el posicionamiento en el espacio-tiempo. Todo ello desde una perspectiva renovada, moderna y ajustada a las demandas actuales.

En este nuevo curso, EAE sigue apostando por la modalidad de majors y minors, importado del sistema educativo anglosajón. Los minors son programas de corta duración centrados en un área concreta de conocimiento que puede estar relacionada o no con el área del máster que se cursa (majors). Los nuevos minors son sobre las últimas tendencias en transformación digital en el sector financiero para adaptarse a los desafíos que atraviesa la industria: Fintech, Insurtech & Criptomonedas; Digital and Internet Enterpreunership; Smart Cities; Agile Project Management y Data Science & Machine Learning.