Los profesionales de Talio se vuelcan con el Día Internacional de la Seguridad Informática

Sergio Alejo responsable de Ciberseguridad en Talio: "Es rara la empresa vasca que tenga un plan ante ataques" El 30 de noviembre, es el Día Internacional de la Seguridad Informática. Día cuyo objetivo es tratar de concienciar sobre la importancia de la seguridad informática.

En conmemoración de esta fecha tan señalada, Sergio Alejo responsable de ciberseguridad en Talio, dio su visión del estado actual de las ciberamenazas para las empresas.

Sergio comento que el Ransomware es la amenaza más escuchada por la gente, pero no es la única amenaza, ya que hay amenazas de ingeniería social y/o amenazas internas. Este tipo de amenazas suelen ser más peligrosas ya que pueden estar ocasionando daños en la empresa en un periodo de tiempo más largo sin que nadie dentro de la empresa lo perciba.

Por otro lado, el responsable de Ciberseguridad de Talio cree que un alto porcentaje de las empresas están concienciadas sobre los riesgos de la ciberseguridad, pero quizás no saben cómo empezar a protegerse de los posibles ciberataques. Los profesionales del sector muchas veces no saben aportar soluciones útiles para las necesidades de las empresas, y las empresas no tienen a empleados especializados en ciberseguridad.

Además, asegura que las empresas no están preparadas para un ataque. Es rara la empresa que tenga un plan ante ataques, tanto para prevención como para reacción ante un ciberataque. Los expertos lo llevan advirtiendo mucho tiempo: los ataques cibernéticos van a ir a más.

Sergio piensa que las empresas pueden evitar ataques dedicando recursos a la ciberseguridad, pueden ser recursos monetarios, pero también recursos humanos, es decir, gente dentro de la empresa que se dedique a prepararse ante las amenazas. No solo el departamento de IT, hay muchas pautas que las empresas pueden hacer en seguridad informática que las puede hacer desde un trabajador hasta el CEO de la empresa.

Para finalizar, las empresas que son seguras tienen una ventaja económica. Una empresa que es capaz de reducir el número de amenazas, será una empresa que podrá mantener la continuidad de negocio.

Los expertos lo afirman y los datos lo corroboran, la situación actual de las empresas respecto de los ciberataques es de desprotección y falta de previsión.

Si se quiere conocer el riesgo real de una empresa y cómo hacer frente para minimizar el impacto de las ciberamenazas en la cuenta de resultados de la organización contactar con Talio para saber más, consultar sus recomendaciones o si se prefiere concienciar y formar al personal en ciberseguridad no dudar en consultar la oferta de cursos.