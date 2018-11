Tratamientos flash de Marta García para los estados distintos de la piel Comunicae

jueves, 29 de noviembre de 2018, 15:19 h (CET) Se avecinan fiestas navideñas, lo que se traduce en agendas repletas de encuentros con familia, amigos, compañeros de trabajo y hasta con esos viejos conocidos con los que se ha perdido el contacto. Se quiere estar feliz y que el rostro lo represente y por ello es habitual someterse a tratamientos flash para estar radiantes en estos eventos Pero de poco sirve realizarse un tratamiento que no vaya acorde con las necesidades de la piel de cada uno. El tratamiento, aunque sea de una sola sesión, debe ser personalizado y responder al tipo de piel de cada persona. Estos son algunos tratamientos flash del Centro de estética avanzada y antiaging Marta García, ideados según los estados distintos de la piel.

Para devolver luminosidad

Fire & Ice: El eje central de este tratamiento es la combinación de dos mascarillas terapéuticas, además de una exclusiva combinación de activos y enzimas biocompatibles. Esto, junto a los famosos globos de masaje, despierta y rejuvenece la piel. Se consigue rellenar volúmenes perdidos y devolver la luminosidad borrando el gesto de cansancio. Duración: 60 min/sesión. Precio: 120 €/sesión.

Para suavizar arrugas

Microhidroabrasión con oxígeno: Se trata de un potente tratamiento antioxidente tópico, 500 veces más fuerte que los tratamientos con vitamina E y hasta 6.000 veces más intenso que los protocolos que emplean vitamina C. El tratamiento estimula las capas superficiales de la piel para mejorar el flujo de oxígeno, renovar las células y suavizar las arrugas de manera inmediata. Es perfecto para pieles con granitos, glándula sebácea alterada, pieles apagadas e incluso para hombres. Duración: 60 min/sesión. Precio: 135 €/sesión.

Para regeneración profunda

Seconde Peau Biologique Recherche: Esta es la primera mascarilla electrohilada de ácido hialurónico medical, destinada a obtener una regeneración profunda de la piel del rostro. Es un tratamiento intenso que tiene un efecto anti edad global y que ejerce de acelerador en el proceso de reparación. Seconde Peau Biologique Recherche repara y regenera el tejido, frena el desarrollo de las arrugas profundas, acelera la renovación celular, aporta un efecto tensor inmediato y unifica el tono de piel. Duración: 60 min/sesión. Precio: 340 €/sesión.

Para rejuvenecimiento

Dermoflash: El secreto de este tratamiento reside en una matriz compuesta por biopéptidos, elementos que funcionan como factores de crecimiento que penetran en la piel. Entre los principios activos que se añaden a esta base se encuentran el retinol, ácidos despigmentantes (como el ferúlico o kójico), seborreguladores (como el salicílico), factores de hidratación y antioxidantes. Como resultado, el rostro queda con una luminosidad increíble y la piel se muestra elástica y visiblemente rejuvenecida. Duración: 60 min/sesión. Precio: 70 €/sesión.

Para efecto lifting

Inhibit Face Lift: Inhibit Face Lift es un lifting de cabina corrector de líneas de expresión capaz de minimizar las arrugas sin necesidad de usar microinyecciones. Gracias a su potente efecto relleno, este lifting no solo disminuye líneas de expresión y corrige los signos de la edad, sino que además consigue una piel extraordinariamente firme de forma inmediata. Duración: 60 min/sesión. Precio: 148 €/sesión

Para renovar energía

The Mindful Touch: Para que piel, cuerpo y mente conecten, Marta García propone añadir The Mindful Touch a alguno de los tratamientos anteriores. Se trata de realidad virtual y mindfulness unidos al poder de las manos de las terapeutas del centro. Todo ello consigue ofrecer de manera única que la persona se concentre en sus sentidos, despeje la mente y sienta intensamente todos los matices sensoriales del tratamiento. Se logra una serenidad y energía renovadas, que ayudan a conectar con la piel como nunca se había imaginado. Duración: 60 min/sesión. Precio: desde 40 €/sesión.

Sobre Marta García Esteticistas

Marta García fundó su propio centro de estética, Marta García Esteticistas, en Oviedo (Asturias) en 1996. Desde el inicio se hizo cargo del departamento facial y de la dirección del centro y no ha dejado de investigar, combinar tratamientos e idear sus propios protocolos.

En 1999, Jairo García se unió a esta gran aventura como encargado de los departamentos de corporal, estética del pie y masajes. El resto del equipo trabaja en el centro desde hace años y destaca por su buena cualificación, sensibilidad, comprensión y cordialidad con los clientes.

Marta García Esteticistas es ahora un referente en el sector Belleza y cuenta con varios premios y reconocimientos, como el Premio a la Excelencia en Mejor centro de Belleza y Bienestar o el Premio ADACO de Innovación y Modernización Comercial.

En Marta García Esteticistas, son especialistas en tratamientos faciales y corporales con aparatología de última generación y en depilación láser. También disponen de una amplia gama de técnicas tradicionales como el ayurveda, masajes, estética de pies y manos o curas de bienestar. Destacan por el exhaustivo examen que se realiza a cada cliente: tienen claro que la clave del éxito en cualquier tratamiento de belleza reside en un buen diagnóstico.

www.martagarcia.net

C/Uría, 39

Oviedo

Seguir a Marta García en:

Facebook: Marta García Esteticistas

Twitter; @MartaGarciaE

Youtube: MartaGarciaE

El Blog de Marta García

Pinterest: Marta García Esteticistas

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.