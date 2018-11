Cosmética Natural Casera Shop, expertos en cosmética natural, exponen las propiedades de las hierbas suecas Comunicae

jueves, 29 de noviembre de 2018, 15:30 h (CET) El empleo de las hierbas suecas se remonta al período de la Edad Media y cuenta con numerosas propiedades a nivel cosmético Las hierbas suecas, también conocidas como 'amargo sueco', constituyen una mezcla de plantas medicinales que regresan a la escena de la cosmética natural artesanal tras varios años en el olvido.

Origen de las hierbas suecas

La utilización de este producto se remonta a más de 500 años atrás. Se dice que la fórmula original fue del Doctor Paracelsus, aunque quedó varios siglos en el olvido hasta que en el siglo XVIII el Dr. Claus Samst y el Dr. Urban la rebautizaron con el nombre de 'amargo sueco'.

No obstante, no es hasta la llegada de la herborista austriaca Maria Treben (siglo XX), cuando se comienzan a estudiar los beneficios de este producto en la cosmética natural.

Propiedades de las hierbas suecas en la cosmética natural

Entre las diferentes propiedades de las hierbas suecas, destacan las siguientes: combate la inflamación y el reumatismo, disminuye posibles dolores musculares y articulares, así como dolores de cabeza e incluso de muelas, trata el acné y los eczemas, alivia el picor ante la picadura de insectos y previene las manchas de envejecimiento (o las disimula si ya están presentes).

Método de preparación y aplicación

La preparación de estas hierbas es un proceso lento, ya que se requieren de unos 20-30 días hasta que se puedan comenzar a utilizar. En este sentido, se deben incorporar las hierbas en una botella y, a continuación, llenarla con litro y medio de aguardiente de no más de 40ºC de alcohol.

Durante el proceso de maceración (20 a 30 días) es importante agitar la botella varias veces cada día, y una vez transcurrido el tiempo, colar y prensar las hierbas.

A la hora de utilizar el producto -y hablando siempre desde un punto de vista cosmético- se recomienda aplicarlo en forma de cataplasma con la ayuda de un algodón o de un trozo de tela lo suficientemente grande como para cubrir la zona afectada.

Lo ideal es dejarlo entre dos y cuatro horas, pero depende del caso (importante acortar el tiempo de aplicación que si aparece alguna erupción o sensación de picor).

Para más información sobre las hierbas suecas, o para su adquisición, nada como visitar Cosmética Natural Casera Shop, web de referencia en productos naturales de calidad.

