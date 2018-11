La importancia para los novios de la música en directo en bodas o eventos Comunicae

jueves, 29 de noviembre de 2018, 15:34 h (CET) Musical Mastia ofrece asesoramiento personalizado para bodas civiles y religiosas La música en directo en la celebración de un evento es fundamental. Ya sea una boda, una comunión, un bautizo, una inauguración… ya que consigue crear una buena atmósfera entre las personas asistentes.

Por ello, la elección de la música debe hacerse detalladamente, pensando en qué estará pasando en cada momento, y cómo se desarrollará el evento.

Existen multitud de empresas que ofrecen grupos u orquestas para bodas, pero antes de decidirse por uno, hay que valorar todas las opciones y ver qué ofrecen unos y otros. La empresa Musical Mastia ofrece asesoramiento sobre las canciones que quedan mejor en los diferentes momentos, siempre trabajando conjuntamente con sus clientes.

"En el caso de las bodas, la música no puede tratarse como un complemento, sino como una necesidad', señala Alberto Larios, socio fundador de Musical Mastia, empresa de música para bodas en Murcia. "Qué sería de la entrada de la novia sin unos músicos haciendo de su boda un cuento hecho realidad, o la salida de los novios con la Marcha Nupcial".

En bodas religiosas, lo usual es que todos los momentos destacados estén acompañados de música, como las entradas de los novios, las lecturas, los momentos de la misa, las firmas y fotos,etc. Y en las bodas Civiles las entradas, lecturas, todos los posibles ritos, etc. Siempre sin molestar, puesto que se acuerda previamente con el cura o el oficiante en qué momentos sonará la música, de manera que no haya sorpresas y todo salga fluido.

Es importante recalcar que Musical Mastia está por y para todas las parejas: aquellas que tienen claro qué repertorio va a sonar el día de su boda, aquellas que saben qué estilo quieren, y aquellas que saben que quieren algo, pero no el qué; puesto que su asesoramiento abarca desde la elección del grupo, hasta la elección de las canciones. Su experiencia les hace saber qué es lo que queda mejor en cada momento, cuál es la mejor elección de música para una boda o evento.

