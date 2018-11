Cosechas continúa su expansión en España con tres nuevos locales Comunicae

jueves, 29 de noviembre de 2018, 11:42 h (CET) La marca internacional líder en el sector de bebidas naturales continúa su expansión en España con 2 nuevos locales en Madrid y Tenerife Este viernes día 30 de noviembre tendrá lugar la inauguración de una nueva tienda de Cosechas en el Centro Comercial Plenilunio en la calle Aracne s/n en Madrid. El evento tendrá lugar en el Local L138 del conocido centro comercial, lugar que a partir de ahora ocupará la enseña y donde hará una degustación gratuita al público que asista al evento.

Cabe destacar, que el pasado viernes 23 de noviembre tuvo lugar otra apertura de una tienda franquiciada en la Av. Marítima nº 33 en Tenerife. El local abrió sus puertas con una gran acogida de público local y turista en sus primeros días, dada la exclusividad de sus bebidas, únicas en el mundo. La tienda se encuentra en primera línea de playa y cuenta con una terraza para todo aquel que quiera disfrutar de un buen smoothie o un zumo de fruta tropical viendo la puesta de sol en Las Caletillas (Candelaria).

Cosechas es una reconocida marca mundial, referente en el sector, con un know how de más de 10 años de experiencia y más de 1.200 tiendas en más de 13 países: Estados Unidos, México, Guatemala, Honduras, Costa Rica, Panamá, Colombia, Brasil, Perú, República Dominicana, Vietnam, Bolivia y Portugal.

Dentro de su diversidad de productos se pueden encontrar diferentes categorías: smoothies, zumos con frutas en agua, batidos basados en leche (milkshake, con helado o yogur), batidos de frutas exóticas y funcionales en agua. Además de todo esto, la enseña en España incluye nuevos productos como: sándwiches, cafés premium de una alta calidad, wraps, infusiones de fruta, etc.

Una marca viral en Latinoamérica que comenzó su expansión es España hace meses y que contará con 4 establecimientos antes de que acabe 2018: tres en Madrid y uno en Tenerife. Además de estas nuevas tiendas, Cosechas abrirá en los próximos meses 5 locales más en Palma de Mallorca y en Barcelona, consiguiendo en muy poco tiempo un alto crecimiento.

Franquicias Cosechas

Después del éxito cosechado en más de 13 países, Cosechas inicia su expansión en Europa, eligiendo España como punto referente y poniendo a disposición de cualquier emprendedor su modelo de franquicia por una inversión de sólo 30.000 Euros.

Cosechas se sitúa como una de las franquicias de moda y mayor demanda en la actualidad, dado el alto reconocimiento internacional de sus productos, su rápida amortización y alta rentabilidad del formato gracias a su baja inversión.

También se sitúa como una de las opciones favoritas en el campo del autoempleo, ya que es un negocio que presenta unos bajos gastos operativos, su stock no produce mermas y el franquiciado goza de unos márgenes de venta altos.

Una gran oportunidad para aquellos inversores que buscan un negocio seguro, altamente testado y con un crecimiento exponencial. Para más información puede contactar sin compromiso alguno con su departamento de expansión.

Contacto:

Borja Sánchez

911 592 106

bsanchez@tormofranquicias.es

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.