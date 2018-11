Sinclair, un nuevo software para el control de Output Management creado por DocPath Comunicae

jueves, 29 de noviembre de 2018, 10:35 h (CET) Diseñado para proporcionar una completa información de monitorización, el software documental, a través de una avanzada interfaz gráfica, permite al usuario tener un absoluto control del proceso de generación de documentos, lo cual es especialmente valioso cuando se ejecuta una solución basada en la nube Hoy, DocPath ha anunciado el lanzamiento oficial de la nueva herramienta de gestión documental para sus soluciones de Output Management, DocPath Sinclair™.

DocPath, empresa multinacional especializada en el desarrollo de soluciones avanzadas para software documental, lanza su nuevo software de monitorización y control de los documentos de salida, que viene a cubrir la necesidad de una herramienta completa de gestión de Output Management, lo que resulta muy valioso para aquellos clientes que utilizan soluciones basadas en la nube.

En respuesta a las peticiones de los clientes en lo que a una solución de software documental totalmente integrable se refiere, DocPath Sinclair contiene interfaces gráficas que proporcionan información en tiempo real de los diversos elementos del sistema de generación de documentos, así como la capacidad para configurar, sobre la marcha, los motores de generación de documentos disponibles.

DocPath Sinclair es una respuesta a las necesidades de los clientes, pero también es una parte de una nueva generación de productos de software documental DocPath basados en su Tecnología Ipanema (completa y amigable interfaz gráfica de fácil uso para el usuario final), que están saliendo a la luz para renovar por completo la oferta de software documental de DocPath, abriendo así un nuevo camino para sus clientes existentes y futuros. La plataforma tecnológica donde se encuentran los productos de software documental DocPath (.Net y Java) proporcionan herramientas y recursos que permiten abrir nuevas vías de comunicación, incluyendo nuevos dispositivos y tecnologías de comunicación. La arquitectura de Sinclair está diseñada para una fácil expansión y para soportar a los nuevos productos de software documental que están por venir, ya que proporciona un mecanismo para integrar los procesos documentales y poseen un aspecto muy similar a todos los productos DocPath.

Siendo el control de procesos uno de los elementos clave para los operadores de sistemas, Sinclair es la herramienta indicada para tener una visión completa del subsistema de generación de documentos. Múltiples pantallas de visualización y los controles de configuración permiten al operador acceder a información en tiempo real sobre las incidencias, la carga de trabajo y la velocidad de procesamiento del sistema. Información, cuando un documento tarda demasiado en ser procesado, o sobre el control de los recursos necesarios en horas punta, proporciona no solo información, sino también la capacidad para ajustar el sistema y planificar recursos.

En el pasado, el operador necesitaba confiar en los mensajes de la consola del sistema y de los archivos de log de productos específicos. El tiempo avanza y con él, nuevas tecnologías de software están disponibles, pero también las necesidades del cliente cambian ya que siguen el ritmo de los nuevos desarrollos. Por todo ello, un potente software de gestión de procesamiento de documentos es la forma adecuada de abordar las demandas actuales, y Sinclair viene justo a cubrir ese requerimiento. La presentación de toda la información en un panel de control proporciona una gran cantidad de información de un simple vistazo, lo que permite al operador tener un control total del subsistema desde una sola pantalla.

DocPath Sinclair es un software de procesamiento de documentos de salida basado en la web, que no requiere ninguna instalación en la máquina del usuario y que se puede utilizar de forma remota, lo que proporciona una completa flexibilidad porque se puede acceder a él desde cualquier dispositivo a través de un navegador web.

Acerca de DocPath

DocPath es una empresa líder en la fabricación de software documental empresarial, que ofrece a sus clientes internacionales la tecnología que les permite complementar su ERP e implementar procesos avanzados de Document Output Management, Customer Communications Management y software documental de spooling. Fundada en 1993, DocPath tiene sedes en Europa, los EE. UU y América Latina y está presente con sus Soluciones en compañías de todo el mundo. Entre sus clientes figuran bancos de reconocido prestigio y corporaciones de primera línea, a los que facilita la difícil y compleja tarea de diseñar, generar y distribuir sus documentos críticos de negocio. DocPath mantiene un fuerte compromiso con el I+D+i, área a la que destina una buena parte de sus ingresos y en la que radica una de las claves de su éxito.

Para más información, visitar: www.docpath.com.

Aviso legal: DocPath es una marca registrada DocPath Corp. Todos los derechos reservados. Otras marcas registradas mencionadas son propiedad de sus respectivos dueños.

