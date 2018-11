ESGOA: camisas ‘slow fashion’ para cambiar el mundo Comunicae

jueves, 29 de noviembre de 2018, 10:51 h (CET) El joven emprendedor Alfonso Onorato de Grado y su equipo lanzan su firma de moda sostenible ESGOA, un proyecto impulsado en el VII Espacio Coworking EOI Madrid. Las camisas ESGOA están confeccionadas con algodón orgánico de alta calidad, libre de pesticidas e insecticidas, y de forma ética, en una fábrica tradicional en el pueblo manchego de Valdepeñas Moda sostenible y elegante de alta calidad, producida bajo condiciones laborales éticas y con materiales respetuosos con el medio ambiente. Esta es la apuesta del joven emprendedor Alfonso Onorato de Grado que, con 22 años, se ha lanzado a crear su propia firma de camisas sostenibles: ESGOA.

Las prendas de ESGOA se fabrican con telas de algodón orgánico certificadas por la Norma Textil Orgánica Global (GOTS), que garantiza que no se han utilizado pesticidas ni insecticidas durante la producción. La ética también guía su proceso productivo, en una fábrica de tradición en Valdepeñas (Ciudad Real) que garantiza condiciones laborales dignas y respetuosas para los trabajadores.

La filosofía de ESGOA se centra en valorar los pequeños detalles de la vida. En palabras de su director general, Alfonso Onorato de Grado: “ESGOA es una invitación a disfrutar de manera consciente cada momento del día, con tres pilares: vivir es sentir, sentir es amar, amar es libertad”, sostiene.

“Teníamos claro que queríamos crear una empresa que tuviera un impacto positivo en la sociedad y nos encantan las camisas. Empezamos a estudiar el sector de la moda y nos dimos cuenta de que en él había un hueco. También de que existe mucha explotación laboral y contaminación en el sector textil”, explica Alfonso. Por eso decidieron apostar por el movimiento slow fashion o moda sostenible.

También reivindican el diseño y la elegancia como otra de sus características diferenciadoras. “La mayoría de las marcas de moda sostenible se centran en tejidos circulares, es decir, en camisetas y otras prendas, y buscan sobre todo la utilidad. Se olvidan de tejidos planos, como las camisas, y abandonan parcialmente la elegancia”, afirma el creador y director general de esta firma. Así, las camisas ESGOA se vuelcan en el detalle: cuello italiano con botón, ojales cosidos del mismo color, diferente al color base de la camisa, y el logo en la manga próximo al codo en vez de en el pecho. “¿Quién dijo que la sostenibilidad y la elegancia no podían ir de la mano?”, comenta al respecto Alfonso.

El equipo de ESGOA participa en la actual edición, la séptima, del Espacio Coworking EOI Madrid, promovida por la Escuela de Organización Industrial (EOI) y cofinanciada por el Fondo Social Europeo. El objetivo de esta iniciativa es impulsar startups innovadoras proporcionándoles no sólo un espacio de trabajo gratuito, sino lo más importante: formación, mentorización y acompañamiento para convertir su proyecto en una realidad.

“El paso por el Espacio Coworking nos ha aportado muchísimas cosas, tanto personal como profesionalmente. Hemos conocido a personas espectaculares y han surgido sinergias y colaboraciones con el resto de las startups participantes”, asegura Alfonso Onorato de Grado. “Además, las formaciones semanales con expertos y las tutorías especializadas han impulsado mucho el proyecto. Sin la ayuda de EOI y, en especial, de la mentora residente, Silvia Mazzoli, no estaríamos creciendo a la velocidad que lo estamos haciendo”, afirma.

Las camisas ESGOA pueden adquirirse a través de su web: esgoa.com/es. A corto plazo, las previsiones pasan por iniciar otras líneas de producción para hombre e introducir prendas para mujer. “Queremos ser el referente de camisas de venta online a nivel nacional y buscar la internacionalización. Pero, sobre todo, lo que pretendemos es sensibilizar a la población sobre la importancia de una producción amigable con las personas y el planeta y promover la transparencia en el sector textil”, concluye el equipo ESGOA.

