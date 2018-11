Pasacables de suelo, un accesorio indispensable para la seguridad según Unimat Traffic Comunicae

jueves, 29 de noviembre de 2018, 11:10 h (CET) Visibilidad, resistencia y durabilidad son los atributos más buscados en los pasacables de suelo, un producto destinado no sólo a la protección de cables y alambres sino también de los peatones. Desde Unimat Traffic informan de que su uso en almacenes, oficinas y edificios en construcción se ha incrementado en los últimos años La acumulación de cables vinculados al suministro eléctrico, luz o maquinaria industrial es un problema frecuente en zonas de construcción, almacenes e incluso en oficinas. La solución a los accidentes, tropiezos y el deterioro del cableado por el tráfico intenso pasa por la instalación de pasacables de suelo, cuya demanda se ha incrementado en la última década, de acuerdo a la empresa especializada Unimat Traffic.

La función de los pasacables de suelo está lejos de ser decorativa, como avisan los profesionales de Unimat Traffic, pues son muchos los beneficios que ofrecen. Estas soluciones modulares brindan una protección sólida y duradera al cableado, reduciendo así el desgaste de los mismos al paso de peatones, utilitarios y vehículos industriales. Otra de sus funciones más importante es evitar posibles tropiezos y enganchones por parte no sólo de los peatones sino también de los propios empleados de la plantilla.

Renunciar a instalar pasacables de suelo en áreas de elevado tránsito peatonal implica, por contra, una exposición de la empresa a sufrir accidentes innecesarios, que pueden dar lugar a males mayores (una demanda por daños y perjuicios, por ejemplo).

Unimat Traffic lleva la seguridad peatonal al siguiente nivel con sus pasacables de suelo

Diseñados para oficinas, almacenes, mercadillos, festivales, conciertos, minoristas con tienda física y edificios en obras, los pasacables de suelo de Unimat Traffic están fabricados en poliuretano moldeado de alta calidad, siendo muchos los modelos disponibles. Destaca el Cable Ramp Protective Cover, una solución pensada para áreas de elevado tráfico peatonal.

Su color amarillo con acabado brillante contribuye a mejorar la visibilidad, evitando así que los peatones tropiecen accidentalmente con cables sueltos. A su vez, protege la integridad de los mismos, alargando su vida útil. Por otra parte, el modelo 2 Channel Cable Ramp ofrece una mayor versatilidad, ya que permite cubrir hasta dos cables, mangueras o similar contra daños causados por vehículos pesados o tráfico industrial.

Este pasacables en particular dispone de una tapa de PVC de gran resistencia y manejabilidad, diseñado en amarillo brillante con un ángulo de inclinación de 28 grados. Ambos modelos cuentan con 5 años de garantía, en prueba de la confianza depositada por el fabricante en su prolongada vida útil.

A través de esta gama de pasacables de suelo de calidad, Unimat Traffic demuestra una vez más su compromiso con la seguridad en espacios industriales, deportivos y comerciales.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.