TNT España estrena su primera serie original el 25 de enero

jueves, 29 de noviembre de 2018, 14:26 h (CET) TNT estrena el viernes 25 de enero Vota Juan, producida por 100 Balas (Grupo MEDIAPRO) en coproducción con Turner España. La serie se emitirá todos los viernes, en doble episodio, y estará disponible justo después de su emisión en el SVOD de los operadores.

La comedia está protagonizada por Javier Cámara (Narcos, Truman, The Young Pope) y María Pujalte (Los misterios de Laura, Periodistas), y ha sido creada conjuntamente por Diego San José (Ocho apellidos vascos) y Juan Cavestany (Vergüenza). Víctor García León (Selfie) y David Serrano (Tenemos que hablar) se han encargado de dirigir los episodios.



Ambientada en el mundo de la política española, Vota Juan se centra en la figura de un anodino ministro de Agricultura que, después de una serie de casualidades políticas que despiertan su ambición, decide presentarse a las primarias de su partido y poder así optar a la candidatura a la Presidencia del Gobierno. Intrigas de partido, envidias y crisis rodean a Juan en esta difícil tarea. Pero no estará solo durante el intento, ya que contará con la inestimable ayuda de su jefa de prensa, su jefa de gabinete y su asesor personal. Un equipo de campaña que, lo mismo que su líder, tratará de compensar su inexperiencia y falta de habilidad política con buenas dosis de picaresca e improvisación. ¿Conseguirá Juan llegar a La Moncloa?



Esta producción, que cuenta con ocho episodios, supone una de las primeras incursiones en España dentro de un género televisivo con una larga tradición fuera de nuestro país: la comedia política.



Javier Cámara admite que es una comedia en la que le ha tocado sufrir: “Es tremendamente divertida, los personajes están al límite y cuanto más sufran ellos, más disfrutarán los espectadores”.



Diego San José destaca la libertad con la que han contado los creadores para ir un paso más allá: “Los que hacemos comedia tenemos la obligación de sacudir al espectador. Nos movemos por unos derroteros que no son los clásicos en una comedia de prime time. Si recibimos tuits molestos querrá decir que lo estamos haciendo bien”.



Reparto de Vota Juan

Javier Cámara interpreta a un mediocre político no especialmente brillante que tiene sueños de grandeza. María Pujalte da vida a Macarena Lombardo, la jefa de gabinete que debe tener muchas dosis de paciencia y mano izquierda para salvar las ideas que pasan por la cabeza del ministro.



Esty Quesada (Soy una pringada) da vida a Eva Carrasco, la hija adolescente de Juan. La relación entre ambos mostrará la cara más familiar e íntima del protagonista.



El reparto se completa con Nuria Mencía (La princesa de Éboli, Tirando a dar) como Carmen Müller, la jefa de gabinete, que hará todo lo posible para camuflar las meteduras de pata del ministro, y Adam Jezierski (Con el culo al aire, Gym Tony) como Víctor Sanz, secretario personal de Juan, que espera su gran oportunidad en política mientras trabaja al servicio del ministro.



Joaquín Climent (El comisario, Gran reserva: El origen) da vida a Luis Vallejo, político de la vieja escuela que es el enlace con Moncloa; Pedro Ángel Roca (Ella es tu padre, La tira) es el escolta bien informado del ministro, y Mona Martínez (Vis a vis, Anclados) encarna a la empleada de hogar de Juan y testigo de sus momentos más íntimos, mientras que Yaël Belicha (Apaches, Los Protegidos) es Paula, la mujer de Juan en la distancia.

