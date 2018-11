Las mujeres emprenden por oportunidades y crean negocios rentables y sostenibles En los últimos 10 años la brecha de emprendimiento se ha reducido un 30% Redacción Siglo XXI

jueves, 29 de noviembre de 2018, 13:50 h (CET) El 70% de las mujeres emprenden por oportunidad y no por necesidad. Esa capacidad para detectar un hueco en el mercado es lo que hace que los negocios emprendidos por mujeres sean rentables y sostenibles en el tiempo. Así lo ha manifestado Yolanda Salinero, profesora de la Universidad de Castilla-La Mancha, en la jornada Emprendimiento con perspectiva de género, celebrada ayer por Acción contra el Hambre en Talavera de la Reina y a la que asistieron más de 40 personas para debatir sobre las dificultades, soluciones, ayudas y situaciones de las mujeres que quieren emprender.

Salinero destacó que si bien se ha reducido la brecha de emprendimiento un 30% en los últimos 10 años, las mujeres no están emprendiendo en todos los sectores. “Es menos habitual ver a mujeres emprendiendo en tecnología e innovación”. Para reducir esta brecha es urgente que desde las instituciones y centros educativos “se fomente el emprendimiento y la innovación, se dé visibilidad a los negocios que han sido creados por mujeres, se tejan alianzas entre mujeres emprendedoras y se mejore la conciliación laboral y personal”.

El delegado en Talavera de la Reina de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, David Gómez, que inauguró el acto, puso sobre la mesa el papel del emprendimiento femenino en el entorno rural, donde la economía depende de menos sectores que en la ciudad, predominan las pequeñas empresas, la actividad económica es estacional, hay escasas oportunidades laborales para personas con nivel formativo medio o alto y existe economía informal, ligada siempre a la mujer.

Lola Martín, coordinadora en Castilla-La Mancha de la Federación de Asociaciones de Mujeres Rurales, destacó la alta tasa de pobreza femenina en el medio rural, que según explicó “viene por la temporalidad de los empleos, por ostentar categorías más bajas que los hombres y por los salarios inferiores que reciben”. Martín recalcó que “las mujeres somos la mitad de la población y, por eso, también reivindicamos nuestro espacio en el campo para aprovechar las oportunidades que nos ofrece este entorno”.

En esta jornada también habló Milagros Aceituno, responsable de la Cámara de Comercio en Talavera de la Reina, sobre la violencia machista en la empresa familiar. Aceituno ha indicado que este asunto continúa siendo invisible y un tabú por todas las partes implicadas.

Por su parte, Francisco Seseña, del departamento jurídico de Cooperativas Agro-alimentarias Castilla-La Mancha, ha ofrecido datos alentadores aunque con matices: “El 68% de los empleados en las cooperativas agroalimentarias son mujeres aunque en los equipos de dirección no llegan al 8%”. De sus 300 cooperativas solamente tres están presididas por mujeres.

La jornada ha concluido con las historias personales de emprendimiento de Lourdes Fernández y Jennifer Vélez, participantes del programa Vives Emprende que Acción contra el Hambre desarrolla durante todo el año en la provincia para apoyar a personas que tienen una idea de negocio pero necesitan orientación, formación o financiación para ponerla en marcha o consolidarla.

