Las series de HBO y Netflix nos ayudan a tener mejor sexo

Cada día más personas consumen contenidos de las grandes plataformas audiovisuales como son Netflix y HBO. Según los últimos datos somos casi 6 millones de españoles los abonados a estas plataformas. Fieles consumidores de series, palomitas y conductas.

Muchos de los títulos llegan a ser fenómenos sociales que inspiran, asientan patrones y normalizanconductas. En el terreno sexual también. Qué está permitido o no, ya sea solo o en compañía y en las relaciones queda retenido en nuestra retina cada noche, antes de apagar la luz.



En este sentido, María Hernando, del equipo de sexólogas de Platanomelón.com, reconoce que “las series nos dan ideas; ya sea de posturas sexuales, de fantasías, situaciones excitantes, conductas provocadoras... Tenemos que aprovechar la filmoteca y ponerlas en práctica”, recomienda.



Las plataformas buscan el éxito y el impacto social de unos títulos que reflejan los sentimientos y la vida íntima de personajes urbanos, -como las chicas de la serie Girls-, o de un mundo imaginario y salvaje como el de los protagonistas de Game of Thrones.



Así “con diferentes capítulos se puede confeccionar una lista de fantasías a la carta, que nos permiten ponernos en el papel de los protagonistas, emocionarnos con ellos y excitarnos también. Podemos usar estas series como pre calentamiento de una gran velada ya sea a solas o con la pareja. Identificar cosas que nos pueden excitar diferentes a las que nos excitan normalmente y, sobre todo, tener ganas de volver a jugar”, sugiere Hernando.



La experta ha estudiado una serie de títulos que pueden inspirar e incentivar nuestra vida sexual, por su importante carga erótica; o bien series que tratan el tema de las relaciones de pareja y la sexualidad de una manera interesante o diferencial. Calentamos motores (nunca mejor dicho) y vamos a inspirarnos…



MASTERS OF SEX (HBO)

Una joya. Ambientada en los años 50, la vida ficcionada del prestigioso doctor William Masters y su ayudante Virginia Johnson que llevaron a cabo una revolucionaria investigación sobre sexualidad. Un título que va explícitamente sobre sexo, con unas muy buenas escenas sexuales. Además, su característica diferencial se centra en cómo trata todo tipo de enfermedades y disfunciones sexuales con un tono de espléndida naturalidad.



WANDERLUST (NETFLIX)

El punto de partida es la falta de deseo de una pareja formada por una terapeuta y su marido. Un tema tan tabú como común entre las parejas que llevan décadas de relación –más con hijos de por medio– como es el caso de los protagonistas. Un título cuyo fuerte es que propone con naturalidad y desenfado la modalidad de “parejas abiertas” como una “nueva normalidad”. Todo con un mensaje bien tratado y unos personajes creíbles y con muchos matices.



GIRLS (HBO)

La vida de Hannah y sus tres amigas Jessa, Soshanna y Marnie, cuatro millennials en Nueva York con sus vidas y percances. Amores y desamores. Transgresoras, incorrectas y superficiales. Una serie que se ha convertido en la voz de una generación y que destaca por la naturalidad y lo explícito de los desnudos de los protagonistas y sus escenas sexuales.



TÚ, YO Y ELLA (NETFLIX)

Un homenaje al poliamor. Una temática para muchos tabú y cada vez más de “moda” en las series, y por qué no, en la sociedad misma. Una serie que trata de un amor a tres (como el mismo título indica): un matrimonio en crisis que se refresca con la aparición de Izzy, una estudiante de psicología muy atractiva. Una comedia romántica que refleja el día a día del trinomio y sus dilemas. Incluye buenas escenas de sexo a tres entre sus protagonistas.



LOVE (NETFLIX)

Una serie que trata las relaciones de una manera muy real y muy natural. Su fuerte es hablar de la relación de dos personas, “una chica sexy” y “un nerd divertido” que frente a todo pronóstico tienen una química brutal. Todo con grandes dosis de realidad porque su relación no es un camino de rosas… vamos como la vida misma.



GRACE AND FRANKIE (NETFLIX)

Una sitcom sin prejuicios. Divertida y atrevida. Narra las vivencias de dos mujeres mayores cuyos maridos sexagenarios salen del armario después de tres décadas de relación. Mientras ellas se abren camino, rompen estereotipos y terminan lanzando al mercado un vibrador para mujeres con artrosis. Una serie que habla mucho de relaciones, sexo –y sobre todo sexo en la tercera edad– y deseo desde puntos de vista originales y sin prejuicios y, aunque no contiene escenas de sexo explícito, es muy interesante.