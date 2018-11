Grupo ASPY anima a las pymes a realizar la formación bonificada antes de 2019 Comunicae

jueves, 29 de noviembre de 2018, 08:03 h (CET) El 31 de diciembre es el último día natural en que pueden gastar los créditos de esta formación La formación bonificada es un tipo de crédito concedido a las empresas para que inviertan en la formación profesional de sus trabajadores con el objetivo de incrementar tanto el rendimiento como la competitividad del equipo de trabajo. Este tipo de formación tiene que realizarse durante el año natural por lo que desde Grupo ASPY recuerdan a las pymes que el 31 de diciembre es el último día para poder hacer uso de este crédito formativo.

Todas las empresas disponen de una ayuda económica que se hace efectiva mediante bonificaciones en las cotizaciones a la seguridad social. Así, la empresa puede mejorar la formación de sus trabajadores en ámbitos tan importantes como la prevención de riesgos laborales, por sí misma o encargando la tarea a una entidad acreditada para ello como Grupo ASPY. “Los cursos de formación bonificada son una excelente forma para mejorar las competencias de los trabajadores en prevención de riesgos laborales. Además, este tipo de formación consigue aumentar la motivación, integración y satisfacción de los empleados dentro de la empresa y facilita la adaptación a los cambios existentes en su sector y al uso de las nuevas tecnologías aumentando la productividad”, asegura Irene Caparrós, Directora de contenido y post-venta de formación en Grupo ASPY.

Prevención de riesgos laborales y salud laboral

Grupo ASPY dispone de un catálogo formativo amplio y variado cuyo objetivo es formar a los trabajadores de todos los sectores en un ámbito tan importante como es la prevención de riesgos laborales y la salud laboral. “Grupo ASPY como entidad organizadora gestiona para sus empresas clientes la aplicación de estas bonificaciones realizando ante la Fundación Estatal los distintos trámites necesarios. Además, diseñamos el plan de formación en materia de PRL, impartimos el curso o acción formativa y realizamos las diferentes evaluaciones y seguimientos de control del mismo”.

Homologada para telecomunicaciones y metal

Dentro de todas las opciones de cursos que ofrece cabe destacar dos sectores en los que Grupo ASPY acaba de convertirse en entidad homologada para impartir esta formación: el sector de las telecomunicaciones y el sector del metal.

En el caso del sector de telecomunicaciones, cuenta con un nuevo estándar de capacitación obligatoria en prevención de riesgos laborales exigible desde el pasado julio a todos los trabajadores que acceden a sus emplazamientos. El nuevo programa formativo sólo podrá ser impartido por empresas homologadas, como Grupo ASPY que ha obtenido la necesaria acreditación como empresa de formación autorizada para el sector Telco de la auditora Audelco. Grupo ASPY ya está homologado en Getafe, Málaga, Sevilla, Granada, Almería, Badajoz, Pamplona, Valladolid, Valencia Oviedo, Murcia y Cartagena.

En cuanto al sector del metal, el nuevo Convenio Colectivo Estatal de la Industria, la Tecnología y los servicios del Sector del metal obliga a todas las empresas del sector metal a realizar esta formación en prevención de riesgos laborales a sus empleados, y no solo a las que cuentan con trabajadores en el sector de la construcción como ocurría hasta ahora. Los trabajadores de carpintería metálica, fabricación de colchones, instaladores de calefacción y climatización, soldadores, etc. también deberán recibir la formación establecida en el nuevo convenio a través de empresas de prevención acreditadas por la Fundación del Metal como Grupo ASPY.

Dentro de la oferta formativa en prevención de riesgos laborales y salud laboral de Grupo ASPY también es muy demandada la formación práctica en extinción de incendios, los cursos de conducción segura, cursos de primeros auxilios, formación de seguridad en carretillas elevadoras, manejo de equipos de respiración autónoma, seguridad en trabajos verticales o formación en espacios confinados.

Sobre ASPY Prevención

ASPY Prevención presta servicios de prevención ajenos a más de 41.000 empresas desde su constitución en 2006. Con un concepto de servicio preventivo integral y exclusivo ofrece a sus empresas clientes cobertura desde las cuatro especialidades preventivas: Medicina del Trabajo, Seguridad, Higiene Industrial y Ergonomía y Psicosociología Aplicada. Su equipo de 1200 profesionales, y sus 220 puntos de servicio en todas las provincias españolas garantizan a empresas y trabajadores una adecuada actuación preventiva y un completo asesoramiento técnico y sanitario. www.aspyprevencion.com

