Las mujeres más machistas E. Díaz, Madrid

jueves, 29 de noviembre de 2018, 07:56 h (CET) ¿Cuáles son las mujeres más machistas, las que más dificultad llegar a una harmoniosa igualdad entre los sexos? Antes, cuando imperaba el patriarcado, eran sólo las que aceptaban más u papel inferior; aquellas que denunciaba Hainchelin: “No habría amos si no hubiera esclavos”. Pero desde queempezó la decadencia de ese sexismo, un número todavía pequeño, pero muy violento para hacerse notar ha asumido el papel del amo, pretendiendo dominar a hombres y mujeres. En la calle manifiestan lo que son. Al principio, como antes los machistas con las mujeres, pretendían excluir de sus actos a los hombres, los “enemigos”. Ahora que se sienten más fuertes, esos corpúsculos los “toleran”, pero como sumisos, meros esclavos.

A los hechos me remito.En la manifestación de este 25M en Madrid, pretendían impedir que se denunciara también, con el de la mujer, el maltrato al hombre, como si, aunque en menor escala, no se diera también hasta el asesinato, llegando a romper las pancartas en que se denunciaban ambos maltratos. Por si fuera poco, pusieron en la cabecera de la manifestación un numeroso grupo de mujeres haciendo karate, como si la primera y principal solución fuera ser también violentas como algunos machistas, solucionar el problema a puñetazos y patadas, fomentando el odio entre unos y otros. Nadie daña más el avance a la igualdad que estas neomachistas que prosperan bajo falsa capa de feministas.

