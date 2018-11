Los mensajes que orientan bien, y las promociones comerciales M. Martínez, Barcelona Lectores

jueves, 29 de noviembre de 2018, 07:55 h (CET) Son inteligentes las personas que tienden a resolver los problemas que encuentran, y a menudo son capaces de hacerlo. Esto, aproximadamente, lo dice J. A. Marina y otros especialistas. Esta definición es la que mejor orienta la acción o actuación. La de los padres, la de los profesores y la de los niños. Hay otras definiciones de Inteligencia que no guían bien la acción.

La definición esta orienta y orienta bien: ¿Qué debemos hacer en casa? Permitir que nuestros hijos, en función de su edad, aborden los problemas cotidianos. Qué debemos enseñar en la escuela? Todo lo que nos puede servir para resolver problemas. Como hemos de enseñar ?. A partir de situaciones problemáticas. ¿Qué deben hacer los niños? Tener iniciativa. (...).



Hay definiciones o expresiones, que quizás orientan, sin embargo, no en la dirección deseada. Ejemplos: "En el supermercado, puedes encontrar un montón de alimentos ligeros, que pueden ayudarte a adelgazar. Se ha comprobado que los cruceros favorecen la salud. Pues, te permiten interaccionar con gente muy agradable! .. Las personas que van al gimnasio están más sanas y viven más". (..). Y también hay expresiones similares que te orientan más bien: Comiendo poco y consumiendo alimentos naturales alargamos nuestra vida. La vida social siempre es saludable. La quietud perjudica. No sé si ves la diferencia entre los primeros mensajes y los segundos?.

