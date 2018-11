La incomparable belleza de la familia humana D. Martínez, Burgos Lectores

jueves, 29 de noviembre de 2018, 07:52 h (CET) Ante otros temas de actualidad, han ido pasando los días y he retrasado este comentario, que pensé y me hice un pequeño borrador con motivo de la Jornada Mundial celebrada a finales de agosto en Dublín y, a escala menor, el siguiente fin de semana con la Jornada que se repite cada año en Torreciudad en el mes de septiembre.



Una vez más deseo reiterar cómo la maravillosa realidad de la familia humana crece y se consolida, a pesar de los embates que recibe desde tantos medios informativos, y no digamos en películas y series: como si hubiese pasado el tiempo de las amables y un tanto románticas comedias rodadas en momentos de esplendor de Hollywood. No obstante, los sondeos de opinión, con sus vaivenes según el tipo de preguntas, siguen reflejando la mayoritaria aceptación y afecto hacia la familia, valorada como lo más importante de la propia vida.



Me parece un punto central del magisterio de la Iglesia, que enlaza con un rasgo indeclinable de la condición humana. Como en otros aspectos, esa doctrina se actualizó muy positivamente en el Concilio Vaticano II. Sin cancelar los aspectos jurídicos –vivimos en gran medida del Derecho romano clásico y de la codificación de Justiniano-, se subrayó más el ámbito de amor efectivo que precede y acompaña al matrimonio y a la familia

