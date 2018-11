Centrado en la juventud S. Madrid, A Coruña Lectores

@DiarioSigloXXI

jueves, 29 de noviembre de 2018, 07:50 h (CET) Unos días antes de la asamblea ordinaria del sínodo de obispos se promulgaba una constitución apostólica, en el aniversario de la creación de esta figura por Pablo VI: constitución apostólica que desea subrayar la dimensión evangelizadora de la jerarquía y de los fieles. Sin duda, al menos en occidente, importa mucho revigorizar la multiplicidad de iniciativas que aportan una nueva fuerza –una dinámica- para forjar la Iglesia del futuro. El relevo generacional no se produce por sí solo: no es mera demografía, sino fruto de una transmisión activa, atenta a las condiciones de cada tiempo, que –contando siempre con la primacía de la gracia- depende de la responsabilidad de los fieles del presente.



Lo expresó con su proverbial capacidad de síntesis san Josemaría Escrivá, en algunos pasajes de su primer libro de homilías, Es Cristo que pasa: “la familia humana se renueva constantemente; en cada generación es preciso continuar con el empeño de ayudar a descubrir al hombre la grandeza de su vocación de hijo de Dios, es necesario inculcar el mandato del amor al Creador y a nuestro prójimo” (n. 121). “Cada generación de cristianos ha de redimir, ha de santificar su propio tiempo: para eso, necesita comprender y compartir las ansias de los otros hombres, sus iguales, a fin de darles a conocer, con don de lenguas cómo deben corresponder a la acción del Espíritu Santo, a la efusión permanente de las riquezas del Corazón divino. A nosotros, los cristianos, nos corresponde anunciar en estos días, a ese mundo del que somos y en el que vivimos, el mensaje antiguo y nuevo del Evangelio” (n. 132). Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Las mujeres más machistas E. Díaz, Madrid Los mensajes que orientan bien, y las promociones comerciales M. Martínez, Barcelona Actual y lamentable degradación parlamentaria J. Cruz, Málaga Una foto que nos deshonra F. Espinosa, Madrid La incomparable belleza de la familia humana D. Martínez, Burgos