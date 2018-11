El Athletic 'olvida' la Liga con una goleada al Huesca en dieciseisavos de final Los de Eduarzo Berizzo, que no ganaban desde mediados de agosto, se desquitaron de sus dudas Redacción Siglo XXI

@DiarioSigloXXI

jueves, 29 de noviembre de 2018, 06:45 h (CET) El Athletic Club dejó prácticamente sentenciada la eliminatoria de dieciseisavos de final de la Copa del Rey, que le enfrenta al Huesca, gracias al 4-0 que consiguió en San Mamés el cuadro bilbaíno, que aprovechó para olvidar su pobre momento en el Campeonato Nacional de Liga, donde ocupa los puestos de descenso.



Los de Eduarzo Berizzo, que no ganaban desde mediados de agosto, se desquitaron de sus dudas en Liga para apabullar al Huesca desde el comienzo. A los diez minutos Aduriz marcó el primero con un gran remate de cabeza y a la media hora llegó el segundo, en propia meta de Insua, tras un centro de Williams desde la banda derecha.

Incluso antes de llegar al descanso se amplió la renta al tercer tanto de los leones, otra vez con un cabezazo de Aduriz, en esta ocasión servido por Óscar de Marcos. Los aragoneses, que son colistas en Primera, intentaron despertar desde la creación, pero todo fue negativo para ellos. Sastre tuvo la mejor ocasión con un disparo lejano a los 60 minutos que detuvo Unai Simón.



Para entonces, el cuadro de Berizzo ya había marcado el 4-0 gracias a una lanzamiento impecable de falta ejecutado por Beñat. El gol sirvió para abrochar el partido y la eliminatoria. Los vascos recuperan el aliento, mientras que los blugranas extienden su mala racha liguera a la competición del 'K.O.'



--RESULTADOS DE LA IDA DE DIECISEISAVOS.

-Hoy.

Athletic - Huesca 4-0.

-Ya jugados.

Sporting - Eibar 2-0.

Celta - Real Sociedad 1-1.

Villanovense - Sevilla 0-0.

Almería - Villarreal 3-3.

Cádiz - Espanyol 2-1.

Racing - Betis 0-1.

Ebro - Valencia 1-2.

Lugo - Levante 1-1.

Leganés - Rayo Vallecano 2-2.

Sant Andreu - Atlético Madrid 0-1.

Melilla - Real Madrid 0-4.

Córdoba - Getafe 1-2.

Alavés - Girona 2-2.

Mallorca - Valladolid 1-2.

Cultural Leonesa - Barcelona 0-1.

