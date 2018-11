300 profesionales de la Medicina Farmacéutica se reunirán a partir de hoy en el XIII Congreso de Amife Comunicae

miércoles, 28 de noviembre de 2018, 17:39 h (CET) El impacto de las nuevas tecnologías en la Medicina Farmacéutica y su influencia en la investigación clínica, desarrollo de nuevos medicamentos, Medical Science Liason (MSL) , ensayos clínicos, Big-data y las relaciones con los pacientes, entre otros, son el eje principal del programa científico. El Congreso se celebrará en el Hotel Meliá Avenida América y contará con la participación de 58 ponentes en dos simposios y siete mesas redondas El XIII Congreso Nacional de la Asociación de Medicina de la Industria Farmacéutica (Amife) reunirá desde hoy día 28 hasta el próximo viernes 30 de noviembre a más 300 profesionales de la Medicina Farmacéutica y la Investigación. El congreso tiene como lema 'El impacto de las nuevas tecnologías en la Medicina Farmacéutica' y, según José María Taboada, presidente de Amife, “pretende ser un lugar de encuentro, de debate y de formación de todos los profesionales de la Industria Farmacéutica (médicos, químicos, farmacéuticos, biólogos...) que están desarrollando I+D+i en España”. Taboada también señala que "la medicina farmacéutica y sus profesionales no se pueden escapar al impacto de las nuevas tecnologías y cómo ésta, por ejemplo, está determinando el desarrollo de innovadores medicamentos o la relación con los pacientes".

58 conferenciantes de las principales compañías del sector, centros de investigación y organismos reguladores participarán en el Congreso, que se celebrará en el Hotel Meliá Avenida América de Madrid. El Programa Científico contará con dos simposios: MSL (“Futuro del MSL, un rol en construcción” y “MSL en un entorno digital”) e Investigación Clínica (“Innovación tecnológica en salud e investigación clínica: ¿Oportunidad o barrera” e “Implicación del paciente en la investigación biomédica”) y siete mesas de trabajo: Big-data y Farmacovigilancia ¿Cuál es el futuro?, Salud digital, una visión transversal, Conocer para diagnosticar, diagnosticar para tratar (enfermedades raras), Aplicación de la guía del Reglamento General de Protección de Datos (GDRP) en la investigación clínica, Información Médica: Fuente de Insight, La promoción farmacéutica en el mundo digital, cómo llevarse bien” y “Controversias del manejo de información off label: una visión multidisciplinar.

Presentación de la Encuesta Perfil MSL España 2018

Hoy se han presentado en en el Simposio MSL del XIII Congreso Nacional de la Sociedad Española de Medicina de la Industria Farmacéutica (Amife) los principales resultados de la Encuesta Perfil MSL España 2018, realizada a 168 MSL de todo el Estado donde, según Antonio González del Castillo, Medical Science Liason en AstraZeneca y miembro del Grupo de Trabajo de MSL de Amife “lo más sorprendente del estudio podría ser la constatación de lo que podríamos denominar teóricamente como el MSL Estratégico, frente al MSL Ejecutor. Del estudio de los resultados de la encuesta se desprende que en este momento podrían convivir estos dos perfiles profesionales: El MSL Estratégico que participa en el diseño y desarrollo del Plan Médico (al menos regional), gestiona recursos, identifica y propone ponentes para congresos, entre otras funciones, y el MSL Ejecutor que se limitaría a realizar lo que tradicionalmente han venido haciendo los MSL como recabar información o hacer una labor de divulgación científica, sin manejo de presupuestos o intervención de la planificación”.

Por su parte, Víctor Sastre, coordinador del Grupo de Trabajo de MSL de Amife, junto con Cristina Arce y Raúl Corrales, y Senior MSL Biosimilars en Amgen, afirma “la encuesta revela datos sorprendentes sobre cómo ha cambiado la profesión y su tendencia futura, principalmente por la irrupción de las nuevas tecnologías y el papel que las redes sociales y su correcto manejo están teniendo en las compañías”. “Una de las conclusiones preliminares del estudio es la necesidad de que las empresas den mayor valor al trabajo del MSL de cara a enriquecer en la estrategia futura de la compañía. En este nuevo enfoque teórico, rol estratégico frente a ejecutor, el Grupo de Amife está siendo pionero y la intención es seguir profundizando en el desarrollo del MSL Estratégico, algo que intentaremos hacer en los próximos meses”, concluye Sastre.

Según las conclusiones de la Encuesta Perfil MSL España 2018, en la mayoría de las compañías la labor estratégica del MSL no está aún del todo reconocida y, por lo tanto, se está desaprovechando la información y todo el valor que el MSL Estratégico puede aportar. Hoy en día, en la mayoría de los casos, y precisamente por su conocimiento de primera mano a la realidad del mercado y su cercanía con los médicos y científicos, el MSL tiene una visión bastante buena de lo que sucede con detalle en las diferentes regiones. No obstante, cada vez está más reconocido el rol del MSL Estratégico como evidencia que el 53 por ciento de los profesionales confirmaban que ya participan en la elaboración del Plan Médico.

Amife fue fundada en el año 1975 como una agrupación de carácter científico, sin ánimo de lucro, y tiene como objetivos fundamentales la formación continua y el soporte documental a todos aquellos que trabajan en el sector médico-farmacéutico español. Actualmente cuenta con unos 700 miembros de la mayoría de las principales empresas ubicadas en España.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas La empresa de Jaire Aventura se expande entrando ahora en el sector de viajes Jaire Aventura amplia su catálogo de deportes El I Food Start Tech Summit destaca los beneficios de la tecnología alimentaria en la sociedad Técnicos de distintas empresas instan a la prevención para evitar problemas con el gas La Universidad Politécnica de Madrid, ganadora del Autonomous Driving Challenge