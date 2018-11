Beneficios de la medicina natural para la salud Es esencial informar al médico y recibir su aprobación Redacción Siglo XXI

miércoles, 28 de noviembre de 2018, 21:40 h (CET) Gracias a la medicina natural se pueden prevenir muchas enfermedades y poner remedio a numerosas dolencias comunes, pero cuando se acude a las plantas medicinales hay que tener claro en todo momento que los remedios naturales son complementarios de los tratamientos médicos y que en ningún caso y bajo ningún concepto deben sustituir a las prescripciones e indicaciones que den los profesionales médicos. Dicho esto, hoy en día es muy fácil encontrar cualquier tipo de planta medicinal, especialmente desde que existen los herbolarios online, que permiten recibir la compra en casa y hacerla a través de internet de forma fácil, cómoda y sencilla.

Algunos de los beneficios más relevantes de la medicina natural

Complemento ideal de otros tratamientos Tanto para complementar tratamientos tan agresivos como los del cáncer como para ayudar a mejorar los síntomas de otros más leves como una gripe o un simple resfriado. La medicina natural es capaz de mejorar considerablemente esos efectos severos de otros tratamientos que están reduciendo la calidad de vida del paciente.

Pero antes de complementar los tratamientos médicos con plantas medicinales o con cualquier otro remedio natural, es esencial informar al médico y recibir su aprobación, pues en la gran mayoría de casos no suele existir ningún tipo de inconveniente.

Sin efectos secundarios Las plantas no cuentan con los ingredientes químicos que tienen los fármacos, lo cual reduce considerablemente las posibilidades de sufrir efectos secundarios tras su consumo, y en el caso de que sucediera, serían efectos tan leves y mínimos que desaparecerían rápidamente sin llegar nunca a ser graves.

En cambio, los prospectos de las medicinas suelen ser de vértigo, y después de leer tantas advertencias, precauciones y contraindicaciones es muy probable que nos quedemos con una sensación de inseguridad e intranquilidad inevitable.

Alivian algunos síntomas sin necesidad de acudir a las medicinas Los problemas de ansiedad y de estrés son el mejor ejemplo de ello. Se trata de una de las enfermedades más extendidas de la sociedad actual, ya sea por el cambio en la estructura familiar, y por lo tanto, en el ritmo de vida, cada vez son más los que sufren este sentimiento hasta el punto de necesitar tratamiento. En muchos casos, el tratamiento del estrés y la ansiedad suele completarse con las visitas al psicólogo, pero si además, se complementan estas visitas con un remedio natural como el que se realiza con infusiones de flores de Bach, los episodios de ansiedad se pueden reducir considerablemente.

Remedio para algunas enfermedades crónicas Existen algunas enfermedades crónicas cuyas dolencias son más leves que otras. Partiendo de la base de que la medicina natural es mucho más suave, y por lo tanto, no está capacitada para paliar dolores fuertes, puede ser la mejor alternativa para evitar que personas que sufran enfermedades crónicas leves como la migraña o el síndrome del colon irritable, puedan dejar de tomar medicamentos durante toda la vida, o al menos hacer ciertos descansos, pues esto puede ser verdaderamente agotador tanto para el organismo como para la mente.

